Jan Tomaszewski bezlitosny dla reprezentacji. "Odejdźcie z tej drużyny"

Zmiana szkoleniowca jak na razie nie pomogła wiele polskiej kadrze . Zwycięstwo z Wyspami Owczami było zadaniem obowiązkowym, niezależnie od tego, kto obecnie prowadzi nasz zespół. Pod wodzą Michała Probierza Polacy nie sprostali już za to Mołdawii - początkowo nawet przegrywali i choć uratowali remis, to oczywiście przy takiej różnicy poziomów, jaka - teoretycznie - dzieli obie drużyny, jest to oczywiście duże rozczarowanie.

Oni nas skompromitowali. Bo jeśli jeden zawodnik jest wart więcej niż cała reprezentacja Albanii, czy Mołdawii, to my Polacy, ten dwunasty kibic, jesteśmy skompromitowani. Piłkarze taki los sami sobie zgotowali i wydali wyrok kasacji. Koniec, nie ma co dyskutować. Najlepsze pokolenie piłkarskie nie potrafi wygrać z Mołdawią? Odejdźcie z tej drużyny i przestańcie nas denerwować i kompromitować

50 lat od meczu na Wembley

Tomaszewski miał jednak ostatnio także powody do zadowolenia, choć była to radość sentymentalna. W środę minęło 50 lat od słynnego meczu na Wembley, w którym Polska zremisowała z Anglią i zapewniła sobie jej kosztem awans na mistrzostwa świata. Bramkarz "Orłów Górskiego" zagrał świetne spotkanie i do dziś wielu nazywa go "człowiekiem, który zatrzymał Anglię".