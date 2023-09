Jan Paweł II tuż przed stadionem w Tiranie. A obok... Fryderyk Chopin

Przyjeżdżający do Tirany turyści - lub przylatujący specjalnie na mecz polscy fani - mogą mocno zdziwić się nazwą ulicy, która prowadzi ich prosto na narodowy albański stadion. Choć dominującą religią w Albanii pozostaje islam, jedna z dłuższych ulic w centrum stolicy nosi nazwę imienia Jana Pawła II.

Ale to nie wszystko. Albańczycy naszego Ojca Świętego czczą do tego stopnia, że tuż przed stadionem umieszczony jest jego sporych rozmiarów pomnik. To najlepiej dowodzi, jakim szacunkiem cieszy się tutaj polski duchowny.