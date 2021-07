Świetnymi informacjami podzielili się ze światem przyszli rodzice.

"Kocham najmocniej! Odliczamy dni..." - napisała na Instagramie partnerka obrońcy reprezentacji Polski, Julia Nowak. Dziewczyna Jana Bednarka podzieliła się też zdjęciami z imprezy, tzw. "babyshower".



"Babyshower Lilly! Jeszcze chwila i będzie już z nami. To była wspaniała impreza na cześć naszej córeczki. Dziękujemy wszystkim za ten niesamowity czas - pełen cudownej energii, letnich kolorów i słodkości" - napisała Julia Nowak.

Zdjęcie ze swoją ciężarną dziewczyną opublikował także Bednarek.



"Love is in the air" - podpisał fotografię defensor Southampton.



Bednarek od lipca 2017 roku jest zawodnikiem angielskiego Southampton FC. Wychowanek Lecha Poznań jest 33-krotnym reprezentantem Polski. Dotychczas w narodowych barwach zdobył jedną bramkę.

Zdjęcie Jan Bednarek / Julian Finney / Getty Images

WG