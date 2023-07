Jan Bednarek "znokautował" kibica. Co za reakcja reprezentanta Polski

Jan Bednarek pozostaje piłkarzem Southampton i wraz z klubem przygotowuje się do walki o powrót do Premier League. W trakcie przedsezonowego zgrupowania jego zespół udał się do Turcji, by zagrać z tamtejszym Goztepe. Jedna z interwencji reprezentanta Polski okazała się pechowa, bo Bednarek wybijając piłkę za linię boczną poturbował jednego z kibiców. Zachowanie obrońcy po zaistniałej sytuacji było jednak zdecydowanie godne pochwały.