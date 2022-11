Jan Bednarek szczerze przyznaje. "To boli"

- Dla mnie najważniejsze jest dobro drużyny. Indywidualnie to boli, chciałbym grać i pomagać na boisku. Jeśli jednak selekcjoner podjął taką rolę, to moim zadaniem jest się dostosować. Pomagam mniej doświadczonym zawodnikom, żeby ta presja była nieco mniejsza - powiedział na konferencji prasowej Jan Bednarek.

Jan Bednarek: Jestem świadom tego, jaka była moja sytuacja

Środkowy obrońca stracił miejsce w składzie kadry po transferze do Aston Villi. Tam nie potrafi wywalczyć sobie miejsca na boisku.

- Jestem świadom tego, jaka była moja sytuacja w ostatnim okresie. Skupiam się na pomaganiu drużyny. Jeśli nie mogę tego robić na boisku, to robię to poza nim - przyznał Bednarek.

- Myślę, że to ważne, abyśmy indywidualne odczucia, dumę, schowali do kieszeni i działali we wspólnym celu - dodał.