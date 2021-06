Przyszłość Świerczoka, który był w zeszłym sezonie wypożyczony z Łudogorca Razgrad do Piasta Gliwice, wciąż nie jest jasna. Wydawało się, że przez brak awansu do europejskich pucharów Piast nie skorzysta z wynoszącej milion euro klauzuli wykupu.



Zainteresowane napastnikiem miały być inne polskie kluby, ale niespodziewanie faworytem do jego pozyskania znów został Piast, gdy Waldemar Fornalik oznajmił, że piłkarz sam chciałby zostać w Gliwicach.



Jakub Świerczok może trafić do Trabzonsporu

Sytuacja zmieniła się ponownie, gdy Świerczok otrzymał powołanie do reprezentacji Polski i zdobył bramkę w sparingowym meczu z Rosją. A pod nieobecność Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka rywalizuje o miano napastnika numer dwa z Karolem Świderskim.



Według informacji tureckiej telewizji 61 Saat do walki o napastnika włączył się Trabzonspor - a to klub, który zdecydowanie przebija polskie zespoły pod względem możliwości finansowych. Liga turecka zaś mogła być skrojona właśnie pod umiejętności Świerczoka.

28-letni napastnik ma już za sobą sporą listę klubów. Jest byłym zawodnikiem m.in. Zagłębia Lubin, Górnika Łęczna, GKS Tychy, Zawiszy Bydgoszcz, 1. FC Kaiserslautern oraz Polonii Bytom.





Zdjęcie Jakub Świerczok (w niebieskiej koszulce) w meczu z Wisłą Kraków strzelił dwa gole / Jacek Łabędzki/REPORTER / East News

WG