Jakub Moder już po operacji. Czas na ciężką i długą rehabilitację

Jakub Moder jeszcze 29 marca świętował z reprezentacją Polski awans na mistrzostwa świata do Kataru, po tym gdy w finale baraży podopieczni Czesława Michniewicza ograli Szwecję 2-0. Po powrocie do klubu, Jakub Moder ligowe spotkanie zaczął na ławce rezerwowych. Trener wpuścił polskiego pomocnika w 83. minucie, a kilka chwil później Moder nie był już w stanie kontynuować gry.

Koszmarna kontuzja Jakuba Moder. Polak przeszedł operację

Jakub Moder w pewnym momencie upadł na murawę i nie był już w stanie się z niej podnieść, a boisku musiał opuszczać na noszach. Od razu skarżył się na ból w kolanie, co zwiastowało najgorszy z możliwych scenariuszy. Niestety dzień później potwierdziły się najgorsze. Po dokładnych badaniach stwierdzono, że Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe przednie (ACL) i niezbędna okaże się ich rekonstrukcja i kilkumiesięczna przerwa.

W środę w Anglii Jakub Moder przeszedł operację rekonstrukcji więzadła w kolanie. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, reprezentanta Polski operował Andy Williams, który zajmował się także m.in. Virgil van Dijk. Wieczorem Jakub Moder na swój profil na Instagramie dodał zdjęcie już po operacji i napisał: - Operacja udana. Zbieram siły i wracam do pracy.

Kiedy Jakub Moder wróci do gry?

Na ten moment nie wiadomo, czy Jakub Moder zdąży z powrotem na boisko przed mistrzostwami świata. Przeważnie rehabilitacja po tego typu kontuzjach przebiega bardzo długo, nawet aż do 9 miesięcy. Wielu ekspertów podkreślało niejednokrotnie, że minimum karencji to nawet pół roku. Głos w tej sprawie zabrał Czesław Michniewicz, który dał nadzieję, że Moder może wrócić do gry 1,5 miesiąca przed mundialem.

Tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 21 listopada i potrwają do 18 grudnia. Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra dzień po otwarciu turnieju, a ich rywalem będzie reprezentacja Meksyku. Spotkanie zaplanowano na godzinę 17.