Reprezentacja Polski poznała potencjalnych rywali w finałach Euro 2024. Jeśli "Biało-Czerwoni" się do nich zakwalifikują, to mogą zmierzyć się z: Holandią, Austrią i Francją. To bardzo trudni rywale. Z "Pomarańczowymi" i "Trójkolorowymi" graliśmy ostatnio i wyniki nie były zbyt dobre. Impreza odbędzie się w dniach 14 czerwca-14 lipca przyszłego roku.