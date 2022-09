Jakub Kwiatkowski o kibicach reprezentacji Polski: Będzie ich mniej

- Na pewno w Katarze będzie mniejsza liczba kibiców, porównując z turniejem w Rosji. Rosja jest krajem zdecydowanie bliżej zlokalizowanym. Wyjazd do Kataru wiąże się z dłuższą podróżą i będzie on o wiele droższy. Myślę, że będzie jednak mniej kibiców z Polski - powiedział Kwiatkowski zapytany o dane na temat wyjazdu polskich kibiców na mistrzostwa świata w Katarze.

Reprezentacja Polski zagra na mundialu w Katarze

Ciekawość wzbudzała także współpraca PZPN z innymi federacjami w Europie - Wszystkie federacje w Europie ze sobą współpracują. Obecnie jednak bardzo blisko współpracujemy z federacją ukraińską. Pomagamy im, aby mogli rozgrywać swoje mecze - zarówno ligowe jak i mecze reprezentacji. Często dochodzi też do współprac na poziomie sędziowskim - arbitrzy regularnie sędziują mecze w innych federacjach - napisał.

Niedawno zaprezentowano nowy wzór strojów reprezentacji Polski , w jakich piłkarze kadry narodowej zagrają w Katarze. Wzbudziły one mieszane odczucia kibiców, a jedno z pytań do team managera dotyczyło właśnie nowych koszulek - Kiedy przed dwoma lub trzema laty, Nike pierwszy raz pojawiło się u nas w biurze ze swoimi koncepcjami na temat nowych koszulek Reprezentacji Polski, to złapaliśmy się za głowę - przyznał Kwiatkowski.

- Zaproponowane kolory nie miały nic wspólnego z naszymi barwami narodowymi. Mamy wpływ na wybór, bo wtedy się nie zgodziliśmy, żeby iść w takim kierunku. Nike nie tylko produkuje koszulki dla Reprezentacji Polski, ale też dla innych reprezentacji. Ich projekty mają jakiś wspólny, charakterystyczny mianownik, żeby było widać, że wyszły spod ręki jednego producenta - dodał rzecznik prasowy polskiej reprezentacji.