Jakub Kamiński z przestrogą dla całej polskiej kadry. Mocna deklaracja. "To się już nie powtórzy"

Jakub Kamiński wydatnie przyczynił się do zwycięstwa reprezentacji Polski w poniedziałkowym meczu eliminacji do mistrzostw Europy z Albanią. To właśnie jego strzał skutecznie dobił Karol Świderski. Po cennym zwycięstwie 20-letni piłkarz VfL Wolfsburg wrócił do bolesnej porażki z Czechami deklarując, że taki scenariusz już się nie powtórzy.- Nie możemy w kolejnych meczach na to pozwolić i nie możemy tak tracić bramek w pierwszych minutach meczu - przestrzegł nasz reprezentant.