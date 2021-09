Do reprezentacji Polski do lat 21 na mecz eliminacji młodzieżowych Mistrzostw Europy powołani zostali czterej gracze poznańskiego Lecha: Jakub Kamiński, Filip Marchwiński, Michał Skóraś, a także Filip Szymczak, który jest wypożyczony do pierwszoligowego GKS Katowice. Ostatecznie Jakub Kamiński został przesunięty do pierwszego zespołu i na razie jeszcze nie powąchał boiska. Nie zagrał z Albanią, chociaż selekcjoner Paulo Sousa zapowiadał, że może to nastąpić i Jakub Kamiński może mieć swój wielki dzień. Być może nastąpi to w teoretycznie łatwiejszym dla Polski niedzielnym meczu wyjazdowym z San Marino.



Polska reprezentacja pokonała Łotwę

Bez niego reprezentacja Polski pokonała Łotwę 2-0 w meczu eliminacji młodzieżowych Mistrzostw Europy. Był to pierwszy mecz Euro 2023, w których Polska ma w grupie także Niemcy, Izrael, a także jak pierwszy zespół Węgry i San Marino. Bramki dla Polaków zdobyli Michał Skóraś z Lecha Poznan i Łukasz Poręba z Zagłębia Lubin.



Poznański piłkarz okazał się bohaterem spotkania, chociaż w kadrze młodzieżowej Polski grał dopiero drugi raz. Jego poprzednim meczem było starcie eliminacji wcześniejszego Euro przeciwko... Łotwie. Gracz rocznika 2000 dał Polsce prowadzenie technicznym, ładnym strzałem po podaniu Łukasza Poręby. Poza nim w meczu zagrali także Filip Szymczak i Filip Marchwiński, ale ten drugi dopiero w doliczonym czasie gry.

Kolejne spotkanie eliminacyjne Polacy rozegrają we wtorek (7 września) o godzinie 20 z Izraelem w Lublinie.