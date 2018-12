Hala znów będzie pękała w szwach, na boisku pojawią się gwiazdy sportu i sceny, a na wszystkim najbardziej skorzystają dzieci. W piątek w Częstochowie po raz trzeci odbędzie się "Świąteczne Granie z Kubą", charytatywna impreza organizowana przez Jakuba Błaszczykowskiego.

Sam Kuba nie miał łatwego życia. Dramatyczne wydarzenia sprawiły, że jako młody chłopiec musiał być wychowywany przez babcię. Później nie rozpieszczał go także świat sportu, gdy w kolejnych klubach dawali mu do zrozumienia, że w poważnej piłce wiele nie osiągnie.

"Wygrałem życie"

Szansę dostał dopiero w wieku 20 lat w Wiśle Kraków.

"Czuję, że mimo wszystko wygrałem swoje życie. Gdybym podjął złe decyzje albo gdybym się poddał, pewnie nie siedzielibyśmy tutaj i nie rozmawiali. Spełnienie marzeń to najważniejsza rzecz w życiu człowieka. Im więcej ich masz, im więcej możesz ich spełnić, tym bardziej czujesz się dowartościowany. Na samym końcu to ty decydujesz, jak swoje życie poprowadzisz i jakie je będziesz miał. Decydujesz o tym, czy jesteś coś wart, czy nie. Ja swoje życie wygrałem, chociaż nie chciałbym tego mówić w momencie, w którym jestem, bo jeszcze dużo przede mną" - mówi Jakub Błaszczykowski w swojej autobiografii, którą napisał wraz z Małgorzatą Domagalik.

Dziś Błaszczykowski ma na koncie mistrzostwo Polski, dwa mistrzostwa Niemiec, a także 105 meczów w reprezentacji Polski, co czyni go rekordzistą wszech czasów. Błaszczykowski ma jednak nie tylko talent, ale też wielkie serce. To właśnie dlatego założył fundację "Ludzki gest", która wspiera dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej w rozwoju ich pasji i talentów.

- Tegoroczne "Świąteczne Grania z Kubą" pozwoli nam pozyskać dodatkowe pieniądze, byśmy mogli jeszcze skuteczniej pomagać potrzebującym - mówił na konferencji prasowej Dawid Błaszczykowski, brat Jakuba, który również jest zaangażowany w działania fundacji.

Plejada gwiazd

W piątek w Częstochowie na boisko wybiegną przyjaciele Jakuba, czyli m.in.: Agnieszka Radwańska, Anita Włodarczyk, Joanna Jędrzejczyk, Anna Wyszkoni, Kajetan Kajetanowicz, Paweł Małaszyński, Mateusz Bieniek, Piotr Gacek, Paweł Zatorski, Marcin Wasilewski, Artur Sowiński, czy Piotr Gruszka.

- W ich stronę kierujemy szczególne podziękowania, bo dzięki nim mamy nadzieję, że po raz kolejny uda się wypełnić Halę Sportową Częstochowa - podkreśla Dawid Błaszczykowski.

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy: - Udział w imprezie Kuby, a także innych gwiazd, to gwarancja dobrej i sympatycznej zabawy dla wszystkich, nie tylko fanów sportu. Oczywiście niezwykle ważny jest również charytatywny cel przedsięwzięcia, czyli pomoc podopiecznym fundacji.

Impreza rozpocznie się o godz. 17 (wejście do hali od godz. 15:30) i od tej godziny będzie trwał turniej piłkarski. Później, od ok. 21.15, koncerty zagrają m.in. O.S.T.R., Eldo, KeaN, Tede i OSTRY/Bezimienni. Bilety-cegiełki kosztują 30 zł i można je nabyć TUTAJ

