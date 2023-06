Reprezentacja Polski. Jakub Błaszczykowski zabrał głos po powrocie

Na zgrupowaniu piłkarz pojawił się w środę, odbywając pierwszy trening z kadrą Fernando Santosa. W ostatnich tygodniach trwała duża dyskusja na temat podejścia Portugalczyka do nadchodzącego meczu, bo mówił on wprost, że gdyby to zależało tylko od niego, to sparingu z Niemcami by nie zaplanował, szczególnie w kontekście meczu w eliminacjach Euro 2024 zaplanowanego kilka dni później. Błaszczykowskiego zabrakło z kolei na oficjalnej liście zawodników powołanych na zgrupowanie, co też budziło pytania, na ile z powagą do jego pożegnania podchodzi selekcjoner.