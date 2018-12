Dokładnie 33 lata temu przyszedł na świat rekordzista pod względem występów w reprezentacji Polski, Jakub Błaszczykowski. Skrzydłowemu życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i rychłego powrotu do regularnej gry!

Kuba urodził się 14 grudnia 1985 roku w Truskolasach. Dziś jest nie tylko legendą polskiej reprezentacji, ale także jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii Borussii Dortmund.

11 października tego roku w meczu z Portugalią Błaszczykowski został rekordzistą reprezentacji pod względem liczby występów. Dziś ma na koncie 105 spotkań, a w ekipie "Biało-Czerownych" debiutował jeszcze za Pawła Janasa w 2006 roku.

Wojownik, obdarzony niesamowitą ambicją i żądzą walki - tak Błaszczykowskiego opisują wszyscy jego boiskowi koledzy. Naznaczony tragedią z dzieciństwa piłkarz nie ugina się pod żadną z przeciwności losu, wracając do gry po kilku poważnych kontuzjach.

Obecnie skrzydłowy nie może wywalczyć sobie miejsca w składzie VfL Wolfsburg i wiele wskazuje na to, że już zimą zmieni barwy klubowe. Naturalnym ruchem wydawałby się powrót do Wisły Kraków, gdyby nie to, że... klub jest na skraju upadku. Sam Błaszczykowski deklarował, że zasili Wisłę wiosną, jeśli klub będzie w stanie rywalizować na najwyższym poziomie w Polsce.

Cały piłkarski świat wysyła dziś Kubie życzenia, do których dołącza się także załoga Interii. Oby gra Błaszczykowskiego mogła jak najdłużej cieszyć wszystkich sympatyków futbolu.



