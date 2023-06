Jakub Błaszczykowski już na zgrupowaniu kadry. "My też się cieszymy"

Wiemy, że tutaj rozegranie pożegnalnego spotkania jest częścią tradycji, ja to oczywiście szanuję. Jest to zawodnik z ogromną historią i wkładem w kadrę. Reprezentacja chce go pożegnać z pewną ceremonią, będzie on obecny podczas meczu. Jeszcze porozmawiamy o tym, jak to będzie wyglądać. Z mojego doświadczenia wiem, że numer na koszulce może oznaczać liczbę minut, które rozegra. Zazwyczaj grał z "szesnastką". Porozmawiamy z Kubą o tym, jakie są jego odczucia. Chcielibyśmy, by zagrał szesnaście minut i prawdopodobnie zostanie zmieniony. Myślę, że wszyscy uhonorujemy go i ja też będę w tym uczestniczył ze wszystkimi polskimi kibicami