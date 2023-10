Jakie szanse na awans do Euro 2024? Jest źle. Polska traci grunt pod nogami

"Biało-Czerwonym" do rozegrania pozostał jeszcze jeden mecz grupowy. Na PGE Narodowym w Warszawie podejmiemy 17 listopada reprezentację Czech. Zwycięstwo to oczywiście fundamentalny warunek, by zachować szansę na bezpośredni awans z grupy.

Kolejne dwa warunki są równie klarowne. Po pierwsze - Czesi muszą stracić punkty w obu spotkaniach, które przed nimi. Po porażce z Polską nie mogą ugrać więcej niż remis w domowej konfrontacji z Mołdawią. Po drugie - Mołdawia musi zaliczyć co najmniej jedno potknięcie, czyli zaliczyć nie więcej niż remis z Czechami lub z Albanią u siebie.

Aktualna tabela grupy E:

Do finałów Euro 2024 awans uzyskują dwa pierwsze zespoły /

Przypomnijmy, że z każdej z 10 grup eliminacyjnych awans do finałów ME uzyskują drużyny z dwóch czołowych lokat. Łącznie z gospodarzem imprezy, którym są Niemcy, daje to 21 drużyn.

Polska w finałach Euro 2024? Ścieżka barażowa planem awaryjnym

Gdyby coś poszło nie po naszej myśli, w odwodzie zostają jeszcze baraże. A tu układ sił również jawi się dla nas pomyślnie. Zostają do obsadzenia trzy wolne miejsca.

W fazie barażowej wezmą udział najwyżej sklasyfikowane zespoły w ostatniej edycji Ligi Narodów. Fakt, że Polacy utrzymali się w dywizji A, nabiera teraz szczególnego znaczenia.

Do dodatkowej rozgrywki przystąpi 12 ekip - po cztery najlepsze z każdej dywizji Ligi Narodów. To oznacza, że stracimy prawo gry w barażach tylko wtedy, jeśli bezpośredniego awansu nie wywalczą aż cztery silne zespoły sklasyfikowane w ostatniej edycji LN wyżej od nas. A to mało prawdopodobny scenariusz.

Podobnie jak w batalii o występ w katarskim mundialu, baraże będą miały fazę półfinałową i finałową. Spotkania zostaną rozegrane 21 i 26 marca 2024 roku (jeden mecz, bez rewanżów).

Finały Euro 2024 odbędą się na niemieckich stadionach w dniach 14 czerwca - 14 lipca 2024 roku. Mecz otwarcia zaplanowano w Monachium, finał - w Berlinie. Tytułu mistrzowskiego bronią Włochy.