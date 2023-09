Jakie są atuty polskiej kadry? Santos nie potrafił wymienić żadnego

Za nami pięć meczów pod wodzą Fernando Santos a. To blisko dziewięć miesięcy pracy - czyli wystarczająco czasu, by próbować, chociaż powoli, odpowiedzieć na pytanie, jaki pomysł na naszą kadrę ma portugalski selekcjoner.

W pierwszym meczu z Czechami straciliśmy dwa gole w 9 minut i cały plan na spotkanie można było wyrzucić do kosza. Wygraną z Albanią (1-0) przepchnęliśmy kolanem, by towarzysko powtórzyć szczęśliwe zwycięstwo z Niemcami. Po czym nadeszła klęska w Kiszyniowie.

Jaki plan ma Fernando Santos?

Po tych meczach - nie tylko pewnie ja - zacząłem się zastanawiać. Za Adama Nawałki kadra miała grać pragmatycznie, skutecznie i bezpośrednio. Za Jerzego Brzęczka od patrzenia na boisko bolały zęby, ale skutecznym priorytetem była szczelna defensywa. Za Paulo Sousy planem była hybryda, uwolnienie potencjału ofensywnego, choć poluzowała się gra w defensywie. Czesław Michniewicz to gra reaktywna, pełne dostosowanie się pod przeciwnika.

Ale jak gramy za Fernando Santosa? Czy to gra pragmatyczna? Czy to dostosowanie się pod przeciwnika? Ale jak, za przeproszeniem, dostosować się taktyką pod silne strony Mołdawii i Wysp Owczych? Na takie mecze wychodzi się i dominuje przeciwnika, dzięki przepaści w jakości piłkarskiej. No chyba - że takiej przepaści w starciach z półamatorami jednak nie ma.