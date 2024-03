Jaki skład Polaków? Ruch Probierza, którego w kadrze nie było od ośmiu lat

Jakim składem zagramy przeciwko Walii? W wyjściowej jedenastce są jeszcze znaki zapytania, ale wiele wskazuje na to, że jeśli Przemysław Frankowski będzie zdrowy, to selekcjoner Michał Probierz może wystawić taką samą drużynę, jak przeciwko Estonii. A sytuacji, by polska reprezentacja w jednakowym składzie zaczynała dwa kolejne mecze nie było od Euro 2016!