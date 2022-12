Jaka przyszłość czeka Michniewicza? Selekcjoner nie chciał odpowiadać

- Niestety te mistrzostwa się dla nas skończyły. Wyszliśmy z grupy po 16 latach, co było naszym podstawowym celem. Od kadencji trenera Piechniczka nie było nas tak daleko, trochę to trwało. Trafiliśmy na obecnych mistrzów świata. Okazali się od nas lepsi. Gratuluję Francji i trenerowi - zaczął konferencję prasową trener Czesław Michniewicz.

- W niektórych sytuacjach popełnialiśmy błędy na własnej połowie tracąc piłkę. My też mieliśmy dobre momenty w pierwszej połowie. Kilka składnych akcji. Mieliśmy też dobrą akcję z dobitką, po której mogliśmy prowadzić 1-0. To był kluczowy moment. Straciliśmy bramkę w najgorszym momencie tuż przed przerwą. Francuzi zyskali spokój, a my wręcz przeciwnie - analizował spotkanie selekcjoner polskiej kadry.