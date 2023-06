Jak z klasyki grozy: Błaszczykowski w reprezentacji miał swoją małpią łapkę

"Małpia łapka" to krótka powieść autorstwa Williama Wymarka Jacobsa, która ponad sto lat temu weszła do klasyki literatury grozy. W opowieści rodzina obdarowana talizmanem z Indii - zasuszoną małpią łapą - szybko przekonuje się, że wypowiadane życzenia mogą spełniać się w okrutnej formie.

Na karierę Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacji Polski - piłkarza wybitnego w skali naszej historii futbolu - można spojrzeć właśnie w taki sposób. Okoliczności części wydarzeń sprawiają bowiem, że - jak mówił sam Kuba Błaszczykowski na pożegnalnej konferencji prasowej - przez tych kilkanaście lat nie brakowało trudnych momentów.

Sporządźmy więc listę życzeń z przeszłości, które wyglądają, jakby złośliwie wymknęły się spod kontroli Kuby Błaszczykowskiego (jednocześnie, by zachować balans w tym hołdzie dla piłkarza, przypomnimy zasługi z gatunku tych niespodziewanych).

Błaszczykowski i "chcę zobaczyć za młodu pierwszy raz swoje nazwisko w kadrze na turniej"

Zanim Jakub Błaszczykowski wystąpił z reprezentacją Polski na Euro 2012, Euro 2016 oraz mundialu 2018, znalazł się też w kadrze Leo Beenhakkera na mistrzostwa Europy w 2008 roku. Niestety, 22-letni wówczas Kuba doświadczył boleśnie różnicy pomiędzy "dostać powołanie na turniej" a "być na turnieju". Zaledwie trzy dni przed startem Euro 2008 i otwierającym nasz udział meczem Polska - Niemcy, Jakub Błaszczykowski z powodu kontuzji został wycofany z kadry. Swoją "szesnastkę" - bo numery w kadrze były już przydzielone - oddał swojemu wielkiemu przyjacielowi (wtedy jeszcze nie obrońcy), sprowadzonemu na ostatnią chwilę z urlopu na plaży, Łukaszowi Piszczkowi.

Na dodatek, kontuzja przeszkodziła Błaszczykowskiemu w wyjeździe na turniej też dwa lata wcześniej - choć wówczas sprawy nie były aż tak zaawansowane. Selekcjoner Paweł Janas, który dał Kubie zadebiutować w spotkaniu z Arabią Saudyjską, przyznał z czasem, że gdyby nie uraz, zabrałby go trzy miesiące później na mundial 2006 w Niemczech. Wtedy może inaczej by wyglądały mecze Polski z Ekwadorami i - znów - z Niemcami.

Błaszczykowski i "chcę dostać aplauz po Euro w Polsce i sprawić, by było głośno o brakujących biletach na mecze Polski"

Błaszczykowski w kadrze Franciszka Smudy szybko został postacią pierwszoplanową, choć nie od razu był kapitanem. Na niego awansował dopiero po tym, gdy Michał Żewłakow postanowił poczuć się swobodnie w locie powrotnym reprezentacji z Ameryki Północnej i paradować w stroju Chicago Bulls, co wkurzyło Smudę.

Podczas historycznego dla nas, polsko-ukraińskiego Euro 2012, kadra Smudy i Błaszczykowskiego nie wyszła z najsłabszej grupy w historii mistrzostw Europy rozgrywanych w formacie 16-zespołowym. Po remisach z Grecją i Rosją, nadzieje na ćwierćfinał przekreśliła porażka z Czechami.

O dziwo, gdy reprezentacja Polski tuż po odpadnięciu z Euro 2012 spotkała się z fanami w potężnej strefie kibica w Warszawie, ci nagrodzili ją gromkimi brawami. Sami kadrowicze przyznawali potem, że było to budujące, ale przede wszystkim zaskakujące. I że na taki aplauz raczej zwyczajnie nie zasłużyli.

Sam Kuba Błaszczykowski tuż po porażce z Czechami skupił na sobie uwagę mediów i kibiców słowami o organizacyjnym chaosie w PZPN i brakujących biletach na mecze obiecanych dla orzdzin i przyjaciół kadrowiczów. Z czasem przyznał, że skarżenie się na to, "na gorąco", było wielkim błędem.

- Wtedy buzowały we mnie emocje. Moje marzenia legły w gruzach, impreza życia zakończyła się klapą. Mówiłem jednak w imieniu zespołu. Jestem kapitanem i będę robił wszystko, by dbać o interes drużyny i jej bronić. Przynajmniej cała krytyka po Euro skupiła się na mnie. Reszta zespołu została uchroniona i lepiej mogła znieść porażkę. ~ Błaszczykowski w "Przeglądzie Sportowym", grudzień 2012 r.

W meczach towarzyskich przed Euro 2012, Błaszczykowski ciągnął kadrę za uszy, strzelał seryjnie gole. Trudno jednak nie mieć wrażenia, że z nim w roli kapitana, część reprezentantów grała na alibi, w tym oddawała mu piłkę nawet w sytuacjach niekoniecznie optymalnych. Kuba chciał brać jak największą odpowiedzialność na boisku, chwilami zapominając, że bycie liderem to też umiejętność odpowiedniego dzielenia się zadaniami (czy ten temat nie wrócił też w ostatnich miesiącach w Wiśle Kraków?).

O ironio, gdy w meczu Polska - Rosja na Euro 2012 strzelał jednego ze swoich najpiękniejszych, a przy tym najważniejszych goli w karierze, komentujący to spotkanie w tv, legendarny Dariusz Szpakowski, pomylił go z Łukaszem Piszczkiem.

Błaszczykowski i "chcę być szczególnym kapitanem reprezentacji Polski"

Tylko Robert Lewandowski i Kazimierz Deyna byli kapitanami reprezentacji Polski w większej liczbie meczów niż Jakub Błaszczykowski. Kolejni na liście - Jacek Bąk, Tomasz Wałdoch i wspominany już Michał Żewłakow - polski zespół na mecz wyprowadzali mniej razy. Błaszczykowski w tym gronie jest kapitanem szczególnym, bo - decyzją selekcjonera (konkretnie Adama Nawałki) - tę opaskę stracił. Deyna, Bąk, Wałdoch i Żewłakow przestali być kapitanami, bo przestali być reprezentantami, w ogóle przestali w kadrze grać. Błaszczykowski w reprezentacji grał nadal, ale już nie jako kapitan.

To bolesne doświadczenie straty opaski, z grudnia 2014 roku, opisuje Małgorzata Domagalik w książce "Kuba". Błaszczykowski degradację z kapitana reprezentacji Polski nazywa wprost:

To jedna z moich trudniejszych chwil w kadrze. Ale dla mnie zawsze najważniejsze było dobro reprezentacji.

W książce Błaszczykowski wyraża też żal, że jako kapitan siedział cicho, gdy PZPN usunął polskie godło z koszulek reprezentacji. Głośno protestowali za to kibice, krzycząc "gdzie jest orzeł?".

Nikt z piłkarzy nigdy nie zaakceptował tej decyzji. Gdyby ktoś mnie wtedy zapytał, co myślę o braku orła, odpowiedziałbym, że powinien być na koszulce. Dostałem nauczkę. Nie można iść na kompromisy, tylko trzeba robić swoje i mówić, co się myśli. I za to ponosić konsekwencje. ~ Błaszczykowski w "PS", luty 2012

Błaszczykowski i "chcę stać do końca u boku selekcjonera"

Po zawalonym Euro 2012, Franciszek Smuda przestał być selekcjonerem. Jakub Błaszczykowski uważał, że pozbawienie go tej funkcji było błędem. I po powrocie z polskiego turnieju do Borussii Dortmund, w rozmowie z niemieckimi mediami, znów wziął odpowiedzialność za porażkę na siebie, broniąc trenera.

To była moja wina. Przeze mnie musiał odejść. ~ Błaszczykowski o Smudzie po Euro 2012

Z kolei groteskowe i w sumie upokarzające Jakuba Błaszczykowskiego było stanie u boku trenera Adama Nawałki, w sensie dosłownym, w jego ostatnim meczu w roli selekcjonera. Przypomnijmy: w końcówce meczu Polska - Japonia na mundialu 2018, nasi zawodnicy stosowali zdaniem selekcjonera tzw. niski pressing (w rzeczywistości po prostu nie przeszkadzali rywalom, bo 1-0 dla Polski urządzało obie ekipy, zapominające o sportowej walce do końca). Nawałka na ostatnie sekundy chciał jeszcze wpuścić Błaszczykowskiego, ale piłka - przy takiej "grze" Polski i Japonii - nie opuszczała boiska. Nie pomogło symulowanie kontuzji przez kolegę, sędzia gry nie przerwał, a Kuba na boisko nie wszedł.

Jakub Błaszczykowski i Adam Nawałka podczas meczu Polska - Japonia na mundialu 2018 / Łukasz Grochala / CYFRASPORT / NEWSPIX / Newspix

Błaszczykowski i "chcę doczekać, by wujek został selekcjonerem"

Rola Jerzego Brzęczka w ukształtowaniu Jakuba Błaszczykowskiego jako człowieka i piłkarza jest fundamentalna i zasługująca na najwyższy szacunek. Życząc wujkowi jak najlepiej, Kuba zapewne przepowiadał mu też kiedyś objęcie reprezentacji Polski.

Piłkarz nie mógł przypuszczać, że Brzęczek-selekcjoner w aż takim stopniu będzie się mierzył z ksywą "wuja" i różnymi, chwilami niezasłużonymi złośliwościami. Od tego toksycznego odbioru przez opinię publiczną nie udało się uciec rodzinie Truskolasów aż do końca kadencji, skróconej przez prezesa Zbigniewa Bońka.

Błaszczykowski i "chcę być najlepszą osobą do strzelania ostatniego karnego"

Jerzy Brzęczek w mediach przekonywał kiedyś, że na Kubę Błaszczykowskiego spadła lawina krytyki (czy wręcz hejtu, zapewne tego słowa użył) po tym, gdy nie strzelił on rzutu karnego w ćwierćfinale Euro 2016 z Portugalią. Trudno się z tą opinią - tak bardzo w stylu produkcji "Niekochani" - zgodzić. Błaszczykowski na Euro 2016 zagrał znakomicie, utrwalając status żywej legendy reprezentacji Polski.

Wiele osób, w tym piszący te słowa, publicznie dawało wyraz ulgi mówiący, że "jeśli już ktoś z Polaków karnego miał nie strzelić, to do Kuby pretensji będzie najmniej". Trudno mi sobie wyobrazić skalę negatywnych emocji w przypadku niemal każdego innego reprezentanta Polski mylącego się w jedenastkach. Robert Lewandowski, wiadomo, największa gwiazda to największe oczekiwania (czyli powrót starego nurtu komentarzy - "Dla Niemców karne strzela dobrze, a dla Polaków się nie wysila"). Arkadiusz Milik - kolejna wcielenie memów w stylu "Ostatnie życzenie przed egzekucją - niech strzela Milik". Grzegorz Krychowiak - mocno polaryzujący za sprawą zainteresowania modą. Sławomir Peszko - niekończące się podteksty zabawowo-alkoholowe.

Oczywiście, bardzo możliwe, że różne niezrównoważone osoby w mediach społecznościowych wypisywały obraźliwe teksty do Kuby Błaszczykowskiego i jego rodziny po tamtym karnym, ale będę się upierał: suma negatywnych emocji w jego przypadku była wtedy dużo niższa niż byłaby w przypadku pozostałych kadrowiczów Nawałki.

Jakub Błaszczykowski na Euro 2016 przeżywał chwile euforii po golach z Ukrainą i Szwajcarią i wielkiego smutku po karnym z Portugalią / alery_hache_METIN PALAANADOLU AGENCYAnadolu Agency via AFP / AFP

Błaszczykowski i dużo więcej niż się spodziewaliśmy. Hołd na pożegnanie

W karierze Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacji Polski nie brakowało też jednak momentów, gdy sprawy nie toczyły się według przewidywanego scenariusza, a przy tym działo się lepiej niż można było przypuszczać.

W sezonie 2015/2016 polski skrzydłowy wydawał się być cieniem samego siebie, w Fiorentinie do której był wypożyczony grywał mało, też dlatego, że borykał się z kontuzjami. Gdy już dostawał szanse, nie wyróżniał się szczególnie nawet na tle słabego w tamtym okresie Lecha Poznań.

Gdy Adam Nawałka wzywał więc Jakuba Błaszczykowskiego na mecz Polska - Serbia w marcu 2016 r., część kibiców i dziennikarzy uznawała to za powołanie na wyrost. Albo wieszczyła powołanie służące selekcji negatywnej, na zasadzie: "zobaczcie, powołałem Kubę, ale niestety to już nie ta dynamika, co kiedyś". Ale to wciąż był dynamit! Miałem okazję obserwować z trybun, jak w Poznaniu przeciw Serbom skrzydłowy błyszczał i strzelił jedynego, bardzo ładnego gola. A potem Błaszczykowski przypominał dziennikarzom, że dla reprezentacji Polski zawsze wykrzesa z siebie maksimum.

Ten występ zwiastował powołanie na Euro 2016, ale jeszcze nie wielką grę na mistrzostwach. Tymczasem we Francji Kuba doskonale wkomponował się w świetnie ustawiony przez Nawałkę polski zespół. Po latach jako kibice pamiętamy wspaniałe gole z Ukrainą i Szwajcarią, ale w parze z nimi szła też niezwykła harówka:

- Wgłębiając się w statystyki, biorąc wszelkie rankingi pod lupę, to największym zaskoczeniem Euro 2016 będzie osoba zawodnika, który wykonał największą liczbę prób odbiorów piłki. Nie był to żaden piłkarz defensywny, nie któryś z czterech czołowych reprezentacji, ale Jakub Błaszczykowski, skrzydłowy biało-czerwonych. ~ Michał Zachodny w programie na mecze Polska - Niemcy i Mołdawia - Polska.

Nasz odbiór Jakuba Błaszczykowskiego, w dniu jego pożegnania z reprezentacją Polski, też niech będzie nastawiony na to, co dobre, a może trochę zapomniane. Na to, że wspaniałe Euro 2016 zagrał po trudnym okresie w klubie. Na przypomnienie sobie chwili wybuchu radości po golu z Rosją na Euro 2012. Na udział w wybitnym meczu z Portugalią, wygranym 2-1 za Leo Beenhakkera. Na przykryty późniejszymi porażkami w eliminacjach mundialu 2010 bardzo dobry występ z Czechami, z golem i asystą. Czy na asystę z Armenią, w doliczonym czasie gry, gdy Robert Lewandowski zdobył gola na wagę zwycięstwa.

W końcu - na nadzieję, że nawet z najtrudniejszych i najbardziej traumatycznych zdarzeń, można wyjść silniejszym. I szczerym, jak podczas konferencji przed pożegnalnym meczem Polska - Niemcy:

- W moim życiu były sprawy, które nie wychodziły dobrze, ale to, co robiłem, robiłem na sto procent. Reprezentacja Polski dla małego Kuby Błaszczykowskiego była marzeniem, potem stała się realnością. Teraz to odchodzi. ~ Jakub Błaszczykowski na konferencji prasowej przed pożegnalnym meczem Polska - Niemcy

Tak odchodzi wielki piłkarz reprezentacji Polski.

Błaszczykowski: Powoli dociera do mnie, że będę mógł podziękować za lata gry w kadrze. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jakub Błaszczykowski / AFP

Jakub Błaszczykowski zawsze oddaje całe serce reprezentacji Polski / AFP