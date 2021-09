67 - od wczoraj tyle wskazuje licznik goli, strzelonych przez reprezentację Polski na Stadionie Narodowym. 27 z tych goli strzelił Robert Lewandowski. Kapitan biało-czerwonych jest bezsprzecznie królem największego polskiego obiektu piłkarskiego, na którym miał kiedyś nawet swój pomnik. Wówczas tylko tymczasowy z klocków "lego", ale kto wie, czy w przyszłości jego podobizna nie stanie obok pomnika Kazimierza Górskiego.

"Lewy" na położonym nad Wisłą obiekcie w ostatnich 16 występach strzelił 23 bramki. W meczu z Albanią też był nie do zatrzymania, choć tym razem trafił tylko raz, ale za to na samym początku spotkania, co mentalnie wzmocniło naszych reprezentantów.

70. gol dla reprezentacji Polski w wykonaniu Lewandowskiego padł po strzale głową z dwóch metrów. Podającym był Kamil Glik.

Ogólnie "Lewy" w powietrzu musiał się natrudzić. Z siedmiu pojedynków główkowych wygrał cztery. Z czego jedyny, który stoczył w polu karnym rywala.

Drugi gol strzelony przez naszego kapitana był jeszcze ważniejszy. W 54. min Lewandowski przedryblował obronę Albanii i wystawił piłkę na pustą bramkę Grzegorzowi Krychowiakowi. Działo się to w momencie, kiedy goście osiągnęli znaczną przewagę nad naszą drużyną i wydawało się, że lada moment wyrównają. Na szczęście Lewandowski zachował się w tym momencie, jak prawdziwy lider. Ten gol dał nam spokój, który pozwolił wysoko 4-1 wygrać spotkanie z Albańczykami.

"Lew" zakończył mecz z golem i asystą. Do swoich najlepszych wyczynów na Narodowym miał daleko, bo na tym obiekcie polski supersnajper zanotował dwa hat-tricki w meczach z Rumunią (3-1) i Danią (3-2).

Tym razem okazji do takiego wyczyny nie miał, bo był dobrze pilnowany przez obrońców rywali. Wystarczy wspomnieć, że między 13., a 23. min miał tylko raz piłkę przy nodze.

Prób strzałów też nie miał w tym meczu zbyt wielu, bo oprócz gola strzelał na bramkę Albanii jeszcze tylko raz - w 75. min, minimalnie obok słupka.

Statystyki Lewandowskiego w meczu Polska - Albania

Podania celne 20 - niecelne 2

Strzały celne 1 - niecelne 1

Pojedynki wygrane 8 - przegrane 4

Pojedynki główkowe wygrane 4 - przegrane 3

Faulował 1 - faulowany 1

Gole 1

Asysty 1

Na spalonym 0