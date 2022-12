Jak wykorzystać Lewandowskiego podczas mundialu żeby poczuł się spełniony

Robert Lewandowski podporządkował się taktyce

Zadania ofensywne pozostały jedynie na papierze, w teorii. "Uda się to super, nie uda - trudno". Cel, czyli zdobycie awansu - uświęcił środki. W tej sytuacji trudno nie zauważyć, że w tym meczu Lewandowski wyraźnie ustępował klasą Messiemu, który wprawdzie karnego nie strzelił, ale fantastycznie kierował grą kolegów i regulował argentyńskie ataki. Wszędzie było go pełno, wszędzie dawał jakość. Lewandowski nie dawał tej jakości nie dlatego, że grał słabo, tylko dlatego, że właściwie nie był Lewandowskim lecz "jednym z piłkarzy reprezentacji Polski walczącym o awans". W tym kontekście jego snajperskie umiejętności nie miały szans na urzeczywistnienie, nie miały szans się objawić.

Pesymizm co do dalszej roli Lewandowskiego na mundialu

To rzeczywiście ogromne wyzwanie dla selekcjonera Czesława Michniewicza: jak jeszcze wykorzystać Lewandowskiego w tym mundialu żeby poczuł się spełniony. Nie wierzę, że poczucie spełnienia przyszło u niego wraz z awansem. W kontekście meczu z Francją i możliwych kolejnych meczów - dopóki to możliwe, biorę tę ewentualność pod uwagę - gra Lewandowskiego do jakiej jest stworzony może być ryzykiem. To selekcjoner musi zdecydować czy warto to ryzyko podjąć.