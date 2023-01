Jak utrzymać odpowiednie proporcje w portugalsko-polskim sztabie

Dariusz Dzienakowski: Koncepcja organizacyjna u Benhakkera była podobna

Wspominam to dziś dlatego, żeby zasygnalizować pewne niebezpieczeństwa, jakie nieść może próba pogodzenia i racjonalnego podziału ról pomiędzy portugalskich i polskich współpracowników. Dziwię się trochę, że nikt nie wpadł na pomysł, by zaproponować rozwiązanie, które mogłoby być pewnego rodzaju spoiwem. Mówiło się o Andrzeju Juskowiaku czy Grzegorzu Mielcarskim, którzy byli zawodnikami portugalskich klubów, znają język selekcjonera i specyfikę myśli trenerskiej z tamtej części Półwyspu Iberyjskiego. Ale według mnie jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby dołączenie do sztabu Gonçalo Feio. Obecny trener Motoru Lublin byłby bardzo dobrym przewodnikiem po polskiej piłce, bo zna ją świetnie. Pracował przecież - na różnych szczeblach - i w ekipie obecnego lidera Ekstraklasy - Rakowa (jako asystent), wcześniej w Wiśle Kraków, a także w Legii Warszawa. Można powiedzieć, że osiadł w naszym kraju na stałe, a też marzy mu się kariera trenerska. Za wcześnie na oceny, bo to wczesny etap, ale Motor Lublin pod jego wodzą zdecydowanie poprawił wyniki i pozycję w tabeli. Co prawda tylko w II lidze, ale od czegoś trzeba zacząć, gdy przechodzi się z roli asystenta do pracy jako pierwszy trener.