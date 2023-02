Oprócz osiągania konkretnych celów sportowych Santos został również zobowiązany do zamieszkania w kraju nad Wisłą, a związkowi zależało również, aby pojawiał się na meczach ekstraklasy, w przeciwieństwie do jednego ze swych poprzedników, Paulo Sousy, który był krytykowany za bardzo mały kontakt z polskim futbolem.

"Przyzwyczajajcie się do mojego widoku na stadionach" - stwierdził 68-latek na oficjalnej konferencji podczas której zaprezentowano go jako nowego selekcjonera. Na razie wygląda na to, że nie były to słowa jakkolwiek rzucane przez szkoleniowca na wiatr.