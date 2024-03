Wysoka wygrana z Estonią to za mało, by na dobre rozbudzić entuzjazm i pewność w awans na Euro 2024. Na chwilę przed meczem z Walią Kamil Kosowski zdecydował się wskazać słabości reprezentacji Polski . Punktem rozważań jest ostatnie spotkanie na Stadionie Narodowym. "Około 80 procent ataków rozwijanych było lewą stroną przez Nicolę Zalewskiego. (...) To na Estończyków zdecydowanie wystarczyło - Zalewski mógł hasać po skrzydle, a nasi kadrowicze notować kolejne gole. Ale to zdecydowanie za mało na Walię" - opisuje w "Przeglądzie Sportowym Onet".

Jeżeli w czwartek działało nam tylko jedno skrzydło, to rywal może je bardzo łatwo wyeliminować ~ - dodaje.

Walijczycy przystąpią do pojedynku z "Biało-Czerwonymi" z dodatkowym atutem w postaci własnego obiektu i wspierających kibiców. To może być pomocne, o czym wspominał trener naszych najbliższych rywali, Robert Page. "Nasi kibice? Wiadomo, że są fantastyczni, niesamowici. Nie jestem zaskoczony atmosferą, jaką stworzyli w czasie meczu z Finlandią, bo nie różniła się niczym od innych spotkań. Z 23 spotkań na Cardiff City Stadium nie przegraliśmy 20, to świetny bilans. Przy naszych fanach naprawdę stać nas, żeby góry przenosić" - zaznaczył.

Optymistą przed meczem Walia - Polska w barażach do Euro 2024 nie jest jasnowidz Krzysztof Jackowski. Już niejednokrotnie wypowiadał się w tematach sportowych. Także i teraz nie wytrzymał. Wykonał telefon do dziennikarza "Super Expressu", by podzielić się z nim niepokojącą wizją.

Jaki wynik meczu Walia - Polska w barażach do Euro 2024? "Boję się reakcji kibiców"

"Mecz z Walią zaczniemy świetnie. Powiedziałbym nawet, że doskonale" - mówi Jackowski dla "SE". Niestety, na tym kończy dobre wieści. Później ma być bowiem tylko gorzej. Wieszczy poważne kłopoty. "Wszystko się posypie, a sam wynik, to będzie katastrofa. Proszę mi wierzyć, że kibice będą załamani. Nie chcę ujawniać, jaki dokładnie będzie to wynik, ponieważ boję się reakcji kibiców" - dorzuca.

Jego zdaniem "Polacy dziś zamiast świętować awans będą płakać". Takie słowa jasno sugerują, że w czerwcu - wedle przepowiedni - podopieczni Michała Probierza mistrzostwa Europy będą oglądać tylko w telewizorach. Wielka piłkarska impreza odbędzie się bez ich udziału.

Fani jednak mogą mieć nadzieję, że koszmarna przepowiednia wcale się nie spełni. Zwłaszcza, że mamy w szeregach gwiazdę na światowym poziomie. Robert Lewandowski od tygodni jest w świetnej formie. W lutym został wybrany MVP hiszpańskiej La Ligi, a Xavi Hernandez to od niego rozpoczyna ustalanie wyjściowego składu Barcelony. Jeśli tym razem kapitan nie wywalczy z kadrą awansu, to będzie także jego indywidualna zawodowa porażka.

Dla Lewandowskiego mecz z Walią będzie niesamowicie ważny, bo to spotkanie może skończyć jego karierę reprezentacyjną. Albo wręcz przeciwnie: dać mu ogromną szansę. W przypadku porażki trudno przypuszczać, że za dwa, trzy lata Robert będzie miał tę samą determinację, by wygrać coś z kadrą ~ - ocenił Zbigniew Boniek, podpytywany przez WP SportoweFakty.

Początek arcyważnego meczu Walia - Polska w Cardiff, którego stawką jest bilet na Euro 2024, we wtorek 26 marca o godzinie 20.45. Transmisja telewizyjna na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Relacja tekstowa na żywo online, a także newsy prosto ze stadionu w Interii Sport .

Robert Lewandowski w meczu Polska - Estonia / Rafal Oleksiewicz / Newspix

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny / ANDREJ ISAKOVIC / AFP