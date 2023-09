Jacek Góralski szczerze o transferze: Trochę ich oszukałem

Jacek Góralski : - Najważniejsze, że wygraliśmy, bo pierwsze 20-30 minut nie było łatwe. Ale jak się strzeli pierwszą bramkę, to przeciwnicy troszkę się otwierają i jest więcej miejsca do zdobywania bramek. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, w każdym meczu musimy walczyć o komplet punktów.

- Było ciężko, bo czułem, że trochę oszukałem Kajrat Ałmaty, gdyż byłem z nim już dogadany. Miałem lecieć w czwartek do Kazachstanu, ale pojawiła się opcja z Wieczystej. Przeanalizowaliśmy to z rodziną i myślę, że Kraków to będzie lepszy wybór, ponieważ córka teraz idzie do szkoły, a wiadomo, że w Kazachstanie byłoby to ciężkie do zrealizowania.