Jacek Gmoch staje w obronie Roberta Lewandowskiego. Dosadnie diagnozuje jego krytyków

Tamtejsza prasa poddała analizie występy Polaka w meczach najwyższej rangi, dochodząc do wniosku, że w tych, wypada on bezbarwnie i nie jest w stanie pociągnąć zespołu w trudniejszych momentach .

Gmoch o krytyce Lewandowskiego: To potrzeba malkontentów

W związku z tym oberwało się i Lewandowskiemu, w którego obronie w rozmowie z Super Expressem stanął legendarny szkoleniowiec Jacek Gmoch , twierdząc, że w naszym kraju panuje negatywne podejście do ludzi, którzy odnoszą sukces . Podkreślił także, że ciężko jest zdiagnozować, co tak naprawdę jest przyczyną gorszej dyspozycji strzeleckiej napastnika.

Gmoch chwali Karola Świderskiego

"Znam Świderskiego z ligi greckiej, gdzie jako piłkarz PAOK-u zbierał dobre recenzje. (...) To bardzo waleczny chłopak, a jednocześnie ma smykałkę do strzelania bramek. Z Albanią strzelił gola trochę w przedziwny sposób, co musiało zaskoczyć rywali. Na boisku było mu trochę łatwiej, bo miał miejsce w sytuacji, gdy Lewandowskiego pilnowało przynajmniej dwóch obrońców" - dodał.