Jacek Bąk tonie w zachwytach nad kadrowiczem. "Bierze na siebie ciężar gry"

Jacek Bąk wyróżnił Nicolę Zalewskiego. "Kiedyś byli Błaszczykowski z Grosickim, teraz jest Zalewski"

W rozmowie z portalem Fakt Jacek Bąk przyznał, że polscy defensorzy spisują się fatalnie, przez co bramkarze mają na boisku znacznie więcej pracy. "Jednym słowem: klapa. Obrońcy sprawiają wrażenie, jakby spotkali się po raz pierwszy. Zero zgrania, za to zdecydowanie za dużo prostych błędów" - ocenił dość brutalnie.

"Nicola Zalewski miał problemy w Rzymie, bo latem nie chciał odejść z Romy do Galatasaray. Za karę odsunęli go od składu, dopiero niedawno wrócił do drużyny. Powiem tak: dla mnie w Romie może zawodzić, byle w reprezentacji grał tak dobrze, jak do tej pory. Dla mnie jest najlepszy. Kreatywny, szybki, bierze na siebie ciężar gry. Nie ma co go nawet porównywać do grającego na drugim skrzydle Frankowskiego. Kiedyś byli Błaszczykowski z Grosickim, teraz jest Zalewski. Ludzie idąc na mecz reprezentacji, "idą na Zalewskiego". Dawniej mieliśmy zawodników, którzy świetnie grali w klubach jak Krzysztof Warzycha czy Mirosław Okoński, a zawodzili w reprezentacji. Dobrze, że w przypadku Zalewskiego jest odwrotnie" - stwierdził 51-latek.