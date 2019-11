Jerzy Brzęczek bije się z myślami, czy Robert Lewandowski przeciwko Izraelowi powinien grać od pierwszej minuty. Jeśli gwiazdor reprezentacji Polski usiądzie na ławce, to pierwszy raz od sześciu lat zabraknie go w podstawowym składzie w meczu o punkty! Spotkanie Izrael - Polska w sobotę o godz. 20.45. Relacja na żywo w Interii!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski: Chcę mieć jeszcze sporo szczęścia z tego co robię. Wideo INTERIA.TV

Lewandowski od lat grał niemal w każdym meczu i niemal zawsze pełne 90 minut. Był na każde powołanie Franciszka Smudy, Waldemara Fornalika, Adama Nawałki i Jerzego Brzęczka. Gdy opuszczał mecze, to na ogół towarzyskie (ostatni 14 miesięcy temu), ewentualnie o punkty Ligi Narodów (rok temu z Portugalią).

Reklama

Najlepsza "dziewiątka" świata

W eliminacjach mistrzostw Europy i świata od lat nie dość, że grał zawsze, to jeszcze zawsze po 90 minut. Ostatnie spotkania o punkty opuścił 10 września 2013, gdy Polacy bez niego rozprawili się z San Marino w ramach eliminacji do mundialu.

Dziś Lewandowski ma jednak problem z pachwiną. Uraz nie jest jednak poważny, bo zabieg przełożył na zimową przerwę. Zawodnik Bayernu Monachium przyjechał więc do Izraela, normalnie trenuje z zespołem i na piątkowych zajęciach nie dawał poznać, by cokolwiek mu dolegało.

Mimo to trener Jerzy Brzęczek woli dmuchać na zimne i zastanawia się, czy nie dać Lewandowskiemu odpocząć, bo przed nim jeszcze maraton spotkań w Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów, więc wszyscy w sztabie kadry chuchają i dmuchają na jego pachwinę.

Brak Lewandowskiego byłby jednak wielkim osłabieniem. - Dla mnie to najlepsza "dziewiątka" świata - opowiadał Brzęczek izraelskim dziennikarzom, którzy bardzo cenią polskiego napastnika. Na otwartym treningu wszystkie aparaty były wycelowane właśnie z niego, a jeden z izraelskich dziennikarzy krzyczał nawet: "Robert, good luck! [powodzenia]".

Zdjęcie Robert Lewandowski / Leszek Szymański / PAP

Piątek na przełamanie?

Jeśli wariant bez Lewandowskiego wygra, wówczas zastąpi go Krzysztof Piątek, który ostatnio nie ma dobrej passy w AC Milan. Polakowi idzie na tyle słabo, że włoskie media spekulują, iż zimą klub z Mediolanu będzie chciał się go pozbyć.

To jednak nie uśpi czujności Izraelczyków, którzy bardzo wysoko oceniają potencjał ofensywny naszej kadry. - Polska to jeden z najlepszych zespołów w Europie. Prezentuje ofensywny styl, posiada groźnych zawodników. Już zakwalifikowali się na Euro i zagrają bez presji, co czasem jest lepsze - uważa Herzog.

Polacy są zdecydowanymi liderami grupy G. Mają 19 punktów, czyli o osiem więcej od przedostatniego w tabeli Izraela.

- W tych eliminacjach jesteście zdecydowanie najlepszym zespołem w naszej grupie i to pod każdym względem. Zrobimy jednak wszystko, by u siebie osiągnąć dobry wynik - podkreśla Bibras Natcho, kapitan Izraelczyków.

"Nie pozostało dużo czasu"

Polacy cały czas liczą jednak na rozstawienie w losowaniu grup Euro 2020. By mieć na to szansę, muszą wygrać najbliższe dwa spotkania (z Izraelem i we wtorek ze Słowenią w Warszawie). Brzęczek podkreśla, że trudne będzie postawienie już tego pierwszego kroku.

- W Izraelu gra się bardzo trudno, gospodarze długo tutaj nie przegrali. To świadczy o ich sile. Mają niesamowity potencjał, np. Eran Zahavi zdobył 11 bramek i na razie jest najlepszym strzelcem eliminacji. Musimy zrealizować założenia taktyczne, bo każdym kolejnym meczem przygotowujemy się do Euro 2020. Czasu wcale dużo nie zostało - podkreśla Brzęczek.

Z Jerozolimy Piotr Jawor, Michał Białoński