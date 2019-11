Grzegorz Krychowiak kilka dni temu doznał urazu głowy, ale w sobotę (godz. 20.45) będzie gotowy do gry. Przy okazji trener Jerzy Brzęczek rozśmieszył dziennikarzy.

Grzegorz Krychowiak doznał nieprzyjemnego urazu głowy podczas meczu Lokomotiw Moskwa - Krasnodar.



Przyjechał jednak na zgrupowanie reprezentacji i wygląda na to, że w sobotę będzie gotowy do gry.

- Brał udział w treningu i nic nie wskazuje, by miał jakiś problem - podkreśla trener Jerzy Brzęczek.

Zapytaliśmy selekcjonera, czy w związku z urazem pomocnik Lokomotiwu nie powinien grać w specjalnym kasku, w jakim występował m.in. Petr Czech. W tej sytuacji Brzęczek błysnął poczuciem humoru.

- Kask? Grzegorz na pewno by sobie na to nie pozwolił, bo to jest top model, więc żaden kask nie wchodzi w grę - uśmiechał się selekcjoner.



