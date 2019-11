- Polacy to czołowa drużyna Europy, ale nie możemy podchodzić do nich ze zbyt dużym respektem, bo wtedy na pewno przegramy - podkreśla Andreas Herzog, selekcjoner reprezentacji Izraela. Spotkanie z Polkami w sobotę o godz. 20.45.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. Euro 2020. "Szybka kontra" przed meczami z Izraelem i Słowenią. Jerzy Brzęczek kupi zaufanie kibiców? Wideo INTERIA.TV

Izraelczycy zagrają nie tylko o poprawienie swojej sytuacji w grupie (na razie zajmują przedostatnie miejsce), ale także chcą się zrewanżować Polakom za porażkę 0-4 w Warszawie.

Reklama

- Mieliśmy świetny start, ale tamta przegrana mocno nas zabolała. Po przerwie graliśmy fatalnie, popełniliśmy proste błędy i rywale nas skarcili. Druga połowa tamtego meczu na pewno była naszą najgorszą w całych eliminacjach, dobrze graliśmy tylko przez 30 minut - podkreśla austriacki szkoleniowiec.



- Po tamtym spotkaniu dużo się zmieniło, a najgorsza była dla nas letnia przerwa. Zawodnicy zmieniali zespołu, niektórzy zostali bez klubu i wtedy wiele straciliśmy. Teraz jednak jesteśmy mocni i liczę na bardzo dobry mecz - dodaje.



W spotkaniu z Polską Izraelczycy zagrają osłabieni kontuzjami, ale szkoleniowiec nie zamierza zrobić z tego problemu.

- Zawsze mogą wypaść jacyś zawodnicy, ale mamy dobry zespół. Zastanawiam się jeszcze nad obsadzeniem 2-3 pozycji, ale decyzję potem w dniu meczu - zapewnia.



Izraelczycy na każdym kroku podkreślają siłę reprezentacji Polski. Kaptan Bibras Natcho nie ma wątpliwości, że Jerzy Brzęczek ma najmocniejszą drużynę w grupie, a trener Herzog w komplementach poszedł jeszcze krok dalej.

- Polska to jeden z najlepszych zespołów w Europie. Prezentuje ofensywny styl, posiada groźnych zawodników. Już zakwalifikowali się na Euro i zagrają bez presji, co czasem jest lepsze - uważa Herzog.

Zdjęcie Andreas Herzog / AFP

- W polskiej kadrze jest spora konkurencja, więc możemy liczyć, że zawodnicy dadzą z siebie wszystko. Nie możemy jednak podchodzić do nich ze zbyt dużym respektem, bo wtedy na pewno przegramy. Musimy się z nimi bić, by ich zatrzymać - podkreśla.



Najtrudniejszym zadaniem będzie oczywiście zatrzymanie Roberta Lewandowskiego. Izraelczycy nie zamierzają zdradzać swojego pomysłu na napastnika Bayernu Monachium, ale nie mają wątpliwości, że będą mieli do czynienia z rywalem z najwyższej półki.



- Trudno zatrzymać Lewandowskiego, ale trudno także Zahaviego [napastnik reprezentacji Izraela]. Lewandowski jest w świetnej formie, ale taką prezentuje od lat. Teraz jednak strzela średnio ponad jednego gola na mecz, więc trudne wyzwanie przed nami - nie ma wątpliwości Herzog.



Z Jerozolimy Piotr Jawor, Michał Białoński