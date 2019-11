Ostatnie wydarzenia w Izraelu i bombardowania sprawiły, że pod znakiem zapytania stanął sobotni mecz w eliminacjach Euro Polska - Izrael. I choć sytuacja daleka jest od normalnej, to jednak do spotkania w Jerozolimie dojdzie.

- Co do Jerozolimy to mogę powiedzieć, że to najbezpieczniejsze miejsce. Jest tam sporo miejsc kultu muzułmanów, więc nikt nie będzie jej atakował i strzelał w jej kierunku. W najgorszym scenariuszu spotkanie mogłoby zostać przeniesione na północ, do Hajfy, gdzie jest całkiem bezpiecznie - informuje Maor Rachmany, dziennikarz izraelskiego portalu One.

W przeszłości zdarzało się, że Izraelczycy, z powodu konfliktu z Palestyńczykami, rozgrywali swoje mecze poza granicami kraju. W grę wchodziła Malta, Cypr.

- Nie tylko w tych dwóch krajach, ale też w Holandii czy na Ukrainie. Dotyczyło to jednak głównie naszych drużyn klubowych, nie reprezentacji - mówi Rachmany.

Póki co spotkanie na 31 tysięcznym Teddy Stadium nie wywołuje w Izraelu wielkiego zainteresowania. Wszystko z powodu nie najlepszych wyników tamtejszej reprezentacji, która choć bardzo dobrze zaczęła eliminacje, od remisu ze Słowenią i pokonania Austrii u siebie, to od wysoko przegranego meczu w Warszawie z "Biało-Czerwonymi" w czerwcu 0-4, spuściła z tonu i ma już tylko iluzoryczne szanse na awans.

- Kibice są rozczarowani postawą zespołu w eliminacyjnej kampanii. Nie gramy o awans, więc siłą rzeczy przekłada się to na zainteresowanie spotkaniem, które nie jest duże. Fani nie wykupują masowo biletów. Jeśliby nie przyjechał i nie zagrał Lewandowski, to myślę, że stadion byłby wypełniony w połowie. Przyjeżdża, więc będzie nieco więcej kibiców - mówi Maor Rachmany.

Mecz Izrael - Polska w sobotę o godzinie 20.45.



