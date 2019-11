​Maciej Rybus z powodu urazu nie będzie mógł zagrać w sobotnim meczu z Izraelem w Jerozolimie - poinformował szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. - Wszyscy pozostali są zdrowi - dodał selekcjoner przed spotkaniem eliminacji mistrzostw Europy.

Rybus doznał urazu podczas rozgrzewki przed meczem Lokomotiwu Moskwa w miniony weekend.

W pierwszej połowie spotkania Lokomotiwu boisko z urazem musiał opuścić również Grzegorz Krychowiak, ale 29-letni pomocnik jest już w pełni sił po wstrząśnieniu mózgu.



- Jeśli chodzi o grę w kasku, to Grzegorz na pewno nie może sobie na to pozwolić. To nie wchodzi w rachubę - zażartował Brzęczek z Krychowiaka, który znany jest ze stylowego ubioru.



W pełni zdrowy jest również Robert Lewandowski, mimo że prawdopodobnie w grudniu czeka go operacja przepukliny. Jeszcze przed wylotem do Izraela z powodu kontuzji mięśni brzucha zgrupowanie opuścił Arkadiusz Milik. Napastnik Napoli wrócił do klubu, gdzie przechodzi kolejne badania.

Sobotnie spotkanie w Jerozolimie odbędzie się kilka dni po rakietowych atakach na Izrael ze Strefy Gazy. Rozważano jego przeniesienie lub odwołanie, ale ostatecznie zdecydowano o jego rozegraniu zgodnie z planem.



- To, co się działo, nie miało na nas większego wpływu. Normalnie przygotowaliśmy się do meczu. Spędziłem półtora roku w Maccabi Hajfa. Ten czas szybko minął, zawsze przyjeżdżam z miłymi wspaniałymi wspomnieniami sportowymi. Z własnego doświadczenia przekazywałem zawodnikom, że dawało mi to pewien spokój. To wygląda inaczej niż w przekazach medialnych - zapewnił szkoleniowiec na konferencji prasowej.



W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami w Warszawie gospodarze zwyciężyli 4-0.



- Zdajemy sobie sprawę, że tym razem czeka nas trudniejsze zadanie. Izrael jest mocny, szczególnie w ofensywie. Przy stanie 0-0 w Warszawie miał szansę na zdobycie bramki, ale mecz ułożył się inaczej - skomentował Brzęczek.

Polacy są już pewni awansu na przyszłoroczne mistrzostwa. Mają 19 punktów i prowadzą w grupie G. Izrael ma 11 "oczek" i praktycznie nie ma już szans na zajęcie drugiego miejsca, również premiowanego awansem.

