Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek może być zadowolony z postawy swojej drużyny w pierwszej połowie meczu z Izraelem. Nasz zespół wygrał na wyjeździe 2-1. Co zawiodło jednak w drugich 45 minutach?

Jerzy Brzęczek po spotkaniu z Izraelem odniósł się do dwóch skrajnych oblicz polskiej drużyny.

- Pierwsza połowa była dla nas idealna pod względem taktycznym, oczywiście zabrakło tej najważniejszej rzeczy, czyli wykończenia akcji i bramek. Powinniśmy ten mecz zamknąć w pierwszych 45 minutach, mogliśmy wygrywać trzema bramkami. W drugiej połowie na początku mieliśmy wszystko pod kontrolą, ale potem zaczęliśmy popełniać błędy i notowaliśmy proste starty. Napędziliśmy trochę Izraelczyków. Z drugiej strony może taka połowa była dla nas potrzebna, abyśmy pamiętali, że mecz się kończy dopiero po ostatnich gwizdku sędziego. Jestem zadowolony z tej wygranej, która zagwarantowała nam pierwsze miejsce w grupie - stwierdził Brzęczek w rozmowie z TVP Sport.

- Nie wiem, czy w piłce nożnej możemy mówić o stabilizacji. To jest bardzo dynamiczny sport, musimy cały czas być pod ciśnieniem i trzeba sobie zdawać sprawę, że rywalizacja trwa cały czas. Pokazał to mecz i dwie różne połowy - w pierwszej przeważaliśmy, w drugiej popełniliśmy trochę więcej błędów i gra się wyrównała. To kolejna lekcja dla naszej drużyny - skomentował mecz trener.

Selekcjoner odpowiedział również na pytania dotyczące łatwych rywali w grupie.

- Ja nie uważam, żeby ta grupa była łatwa, jak wielu sądzi. Wydaje mi się, że była to grupa wyrównana. Wprawdzie nie mieliśmy w niej topowych drużyn, jak Hiszpania czy Belgia, ale była to grupa bardzo nieprzyjemna i każdy powinien sobie zdać sprawę, że po mistrzostwach nie było łatwo. Wokół kadry panowało wiele negatywnych emocji i potrzebowaliśmy czasu aby wejść na odpowiedni poziom. Jest w nas dużo pokory, mamy świadomość, że przed nami dużo pracy i ostatnie spotkanie grupowe. Jesteśmy już w fazie planowania meczów towarzyskich, chcemy również zagrać na wyjeździe z silniejszymi rywalami - zakończył rozmowę z TVP Brzęczek.



9. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-11-16 20:45 | Stadion: Teddi Malcha Stadium | Arbiter: M. Gestranius Izrael Polska 1 2 DO PRZERWY 0-1 M. Dabour 89' G. Krychowiak 5' K. Piątek 54'

1 2 Izrael Polska Szczęsny Kędziora Bednarek Glik Reca Szymański Bielik Zieliński Krychowiak Frankowski Piątek Marciano Dasa Bitton Tibi Taha Ben Harush Glazer Kayal Natcho Zahavi Dabour SKŁADY Izrael Polska Ofir Meir Marciano Wojciech Szczęsny Eli Dasa Tomasz Kędziora 54′ 54′ Nir Bitton Jan Bednarek Eitan Tibi Kamil Glik 43′ 43′ Loai Taha Arkadiusz Reca 65′ 65′ Omri Ben Harush 63′ 63′ Sebastian Szymański Dan Leon Glazer 58′ 58′ Krystian Bielik 80′ 80′ Beram Kayal Piotr Zieliński Bibras Natcho 5′ 5′ 84′ 84′ Grzegorz Krychowiak Eran Zahavi Przemysław Frankowski 89′ 89′ Moanes Dabour 54′ 54′ 70′ 70′ Krzysztof Piątek REZERWOWI Ariel Harush Radosław Majecki Yonatan Cohen Łukasz Skorupski Orel Dgani Bartosz Bereszyński 80′ 80′ Ilay Eliyau Elmakayes Artur Jędrzejczyk Yoav Pini Gerafi Thiago Rangel Cionek 43′ 43′ Dolev Haziza Damian Kądzior Gavriel Gilad Kanichowsky 84′ 84′ Dominik Furman Neta Lavi Jacek Góralski 65′ 65′ Sun Menachem 70′ 70′ Mateusz Klich Dia Saba Kamil Grosicki Shon Zalman Weissman Dawid Kownacki 63′ 63′ Robert Lewandowski

STATYSTYKI Izrael Polska 1 2 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 5 16 Strzały na bramkę 2 10 Rzuty rożne 2 5 Faule 10 8 Spalone 5 1