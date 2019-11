Polska pokonała Izrael 2-1 w wyjazdowym meczu eliminacji Euro 2020. Strzelcem jednej z bramek dla "Biało-Czerwonych" był Grzegorz Krychowiak.

Pomocnik w pomeczowym wywiadzie stwierdził, że Orły zasłużyły na wygraną.

- Końcówka była bardzo nerwowa, niepotrzebnie straciliśmy gola, ale najważniejsze jest to, że zdobyliśmy tutaj trzy punkty. Zagrabiliśmy dobry mecz i myślę, że była to zasłużona wygrana, teraz musimy skupić się na przygotowaniach do kolejnego meczu - powiedział Krychowiak telewizji TVP Sport.

Zawodnik odniósł się także do dwóch różnych połów w wykonaniu Polaków.



- Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Dobrze graliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce. Szkoda natomiast niewykorzystanych sytuacji, powinniśmy strzelić dwie, trzy, może nawet cztery bramki. Musimy poprawić ten element gry - stwierdził piłkarz Lokomotiwu.

- Oczywiście cieszy mnie moja skuteczność, czasami są takie okresy, że wszystko wpada - dodał na koniec wypowiedzi dla TVP uśmiechnięty "Krycha".

9. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-11-16 20:45 | Stadion: Teddi Malcha Stadium | Arbiter: M. Gestranius Izrael Polska 1 2 DO PRZERWY 0-1 M. Dabour 89' G. Krychowiak 5' K. Piątek 54'

1 2 Izrael Polska Szczęsny Kędziora Bednarek Glik Reca Szymański Bielik Zieliński Krychowiak Frankowski Piątek Marciano Dasa Bitton Tibi Taha Ben Harush Glazer Kayal Natcho Zahavi Dabour SKŁADY Izrael Polska Ofir Meir Marciano Wojciech Szczęsny Eli Dasa Tomasz Kędziora 54′ 54′ Nir Bitton Jan Bednarek Eitan Tibi Kamil Glik 43′ 43′ Loai Taha Arkadiusz Reca 65′ 65′ Omri Ben Harush 63′ 63′ Sebastian Szymański Dan Leon Glazer 58′ 58′ Krystian Bielik 80′ 80′ Beram Kayal Piotr Zieliński Bibras Natcho 5′ 5′ 84′ 84′ Grzegorz Krychowiak Eran Zahavi Przemysław Frankowski 89′ 89′ Moanes Dabour 54′ 54′ 70′ 70′ Krzysztof Piątek REZERWOWI Ariel Harush Radosław Majecki Yonatan Cohen Łukasz Skorupski Orel Dgani Bartosz Bereszyński 80′ 80′ Ilay Eliyau Elmakayes Artur Jędrzejczyk Yoav Pini Gerafi Thiago Rangel Cionek 43′ 43′ Dolev Haziza Damian Kądzior Gavriel Gilad Kanichowsky 84′ 84′ Dominik Furman Neta Lavi Jacek Góralski 65′ 65′ Sun Menachem 70′ 70′ Mateusz Klich Dia Saba Kamil Grosicki Shon Zalman Weissman Dawid Kownacki 63′ 63′ Robert Lewandowski

STATYSTYKI Izrael Polska 1 2 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 5 16 Strzały na bramkę 2 10 Rzuty rożne 2 5 Faule 10 8 Spalone 5 1