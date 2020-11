Poznaliśmy ostatnią drużynę, która zagra z Polską, Szwecją i Hiszpanią w grupie E mistrzostw Europy. Została nią Słowacja, która po dogrywce wygrała z Irlandią Północną 2-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Kwiatkowski przed meczami z Włochami i Holandią: Rozważane było przeniesienie meczu na inny obiekt. WIDEO Polsat Sport

Euro 2020 - eliminacje

2020-11-12 20:45 | Stadion: Windsor Park | Arbiter: Felix Brych Irlandia Północna Słowacja 1 2 PO DOGRYWCE M. Škriniar 87' (samob.) J. Kucka 17' M. Ďuriš 110'

Polacy rozpoczną mistrzostwa Europy 14 czerwca od meczu ze zwycięzcą baraży. Została nim Słowacja.



Reklama

W pierwszym składzie Słowaków znalazł się obrońca Lecha Poznań Lubomir Szatka. Z kolei w ataku zagra były piłkarz Legii Warszawa Ondrej Duda. W 85. minucie zmienił go zawodnik Zagłębia Lubin Samuel Mraz.



Na początku aktywniejsi byli wyspiarze. Nasi południowi sąsiedzi mieli problem z rozegraniem piłki i stworzeniem groźnej sytuacji.



W miarę upływu czasu Słowacy prezentowali się coraz lepiej. Już w 17. minucie wyszli na prowadzenie. Bramkę strzelił Juraj Kucka, który wykorzystał sytuację sam na sam.



W 30. minucie Robert Mak wbiegł w pole karne i oddał strzał. Był jednak rykoszet i Słowacy mieli rzut rożny, po którym problemy ze złapaniem dośrodkowania miał Bailey Peacock-Farrell. Ostatecznie to mu się udało i zażegnał zagrożenie.



W pierwszej połowie gospodarze kilka grozili kilka razy pod bramką rywali. Brakowało im jednak skuteczności i do przerwy przegrywali.



Od pierwszego gwizdka drugiej części Irlandia Północna odważniej zaatakowała. Niewiele z tego wynikało, bo zawodnicy z Wysp często nie trafiali w bramkę. Pierwszy raz ta sztuka udała się Conorowi Washingtonowi w 53. minucie. Strzał był jednak lekki, do tego skierowany w środek bramki i Marek Rodak nie miał problemów ze złapaniem piłki.



Chwilę później w końcu dobrą akcję przeprowadzili goście. Groźnym strzałem odpowiedział Peter Pekarik. Futbolówka jednak minimalnie minęła bramkę. Słowak i tak był jednak na spalonym.



Później przed długi czas niewiele się działo. Wydawało się, że Słowacy utrzymają prowadzenie, ale gospodarze w końcówce wyrównali i zrobiło się ciekawie. W 88. minucie Milan Szkriniar trafił do własnej bramki.



Chwilę później Irlandia Północna mogła już prowadzić. Sprzed pola karnego uderzał Kyle Lafferty, ale trafił w słupek. W efekcie wynik się nie zmienił i piłkarzy czekało dodatkowe pół godziny gry.

W pierwszej części dogrywki emocji było bardzo mało. W 101. minucie znowu strzelał Lafferty. Tym razem uderzenie było celne, ale łatwe do złapania dla Rodaka.



Ciekawiej zrobiło się w drugim kwadransie. W 110. minucie Słowacja znowu prowadziła. Piłka odbiła się od pleców obrońcy i trafiła do Michala Durisa, który strzałem w "krótki" róg zdobył bramkę.



Gospodarze do końca próbowali strzelić gola. W 120. minucie głową uderzał Jonny Evans, ale piłkę zdołał złapać Rodak. Chwilę później wybrzmiał ostatni gwizdek sędziego i Słowacy mogli cieszyć się z awansu na mistrzostwa Europy.



MP



Irlandia Północna - Słowacja 1-2 - trwa II połowa dogrywki

Bramka: 0-1 Kucka (17.), 1-1 Szkriniar (88. sam.), 1-2 Duris (110.)



1 2 Irlandia Północna Słowacja Rodák Pekarík Šatka Škriniar Hubočan Kucka Rusnák Hamšík Mak Lobotka Duda Peacock-Farrell Dallas Cathcart Evans Lewis Coleman McGinn Davis Saville Washington Magennis SKŁADY Irlandia Północna Słowacja Bailey Peacock-Farrell 117′ 117′ Marek Rodak Stuart Dallas Peter Pekarik 99′ 99′ Craig Cathcart Lubomir Szatka Jonathan Grant Evans 87′ (samob.) 87′ (samob.) Milan Szkriniar Jamal Lewis Tomasz Huboczan 104′ 104′ Patrick James Coleman McNair 17′ 17′ Juraj Kucka 77′ 77′ Niall McGinn 118′ 118′ Albert Rusnak Steven Davis 105′ 105′ Marek Hamszik 66′ 66′ George Saville 65′ 65′ Robert Mak 66′ 66′ Conor Washington 65′ 65′ Stanislav Lobotka 77′ 77′ Josh Magennis 66′ 66′ 85′ 85′ Ondrej Duda REZERWOWI Conor Hazard Dominik Greif Michael McGovern 118′ 118′ Norbert Gyomber Daniel Ballard Róbert Mazan 104′ 104′ Shane Ferguson Lukáš Pauschek 99′ 99′ Tom Flanagan Martin Valjent Conor McLaughlin 105′ 105′ Jan Gregusz Michael Smith 65′ 65′ Patrik Hroszovsky Alistair McCann 65′ 65′ 110′ 110′ Michal Durisz 66′ 66′ Jordan Thompson 85′ 85′ Samuel Mráz 66′ 66′ Gavin Whyte Pavol Szafranko 77′ 77′ 117′ 117′ Liam Boyce Adam Jakubech 77′ 77′ Kyle Lafferty Tomáš Suslov

STATYSTYKI Irlandia Północna Słowacja 1 2 Posiadanie piłki 46,4% 53,6% Strzały 14 8 Strzały na bramkę 4 5 Rzuty rożne 6 1 Faule 13 11 Spalone 2 1