Jako pierwszy o pojawieniu się Fernando Santosa w Warszawie poinformował Kacper Sosnowski z portalu Sport.pl. Portugalski trener wylądował na warszawskim lotnisku około godziny 14 . Była to spora niespodzianka, bo wcześniej w kontekście pracy w reprezentacji Polski pojawiały się nazwiska innych trenerów, między innymi Paulo Bento i Vladimira Petkovicia. Santosa również, ale nigdy nie był on wymieniany w gronie faworytów.

Fernando Santos będzie trenerem reprezentacji Polski

Interii udało się jednak potwierdzić, że Santos faktycznie jest o krok od objęcia polskiej kadry. Co więcej: do podpisania umowy ma dojść jeszcze dzisiaj . Wcześniej jednak w siedzibie PZPN odbędzie się spotkanie szkoleniowca z prezesem Cezarym Kuleszą, z którym ustalone mają zostać ostatnie szczegóły osiągniętego ustnie porozumienia.

Jak udało nam się dowiedzieć, umowa Santosa ma obowiązywać do zakończenia eliminacji mistrzostw Europy. Jeśli 68-letniemu szkoleniowcowi uda się awansować na rozgrywany w Niemczech turniej, kontrakt zostanie automatycznie przedłużony. Ale nie do zakończenia mistrzostw, a do końca następnego cyklu eliminacyjnego: kwalifikacji do mistrzostw świata w 2026 roku.