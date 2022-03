Incydent pod hotelem kadry w Katowicach. Interweniowała policja

Reprezentacja Polski przygotowuje się na Śląsku do towarzyskiego spotkania ze Szkocją, które w najbliższy czwartek odbędzie się w Glasgow. Kadrowicze nocują w katowickim hotelu Monopol. I to właśnie w jego pobliżu doszło do chuligańskiego incydentu.

Policjanci, którzy pojawili się pod obiektem, by eskortować piłkarzy w drodze na zajęcia treningowe, zostali powiadomieni, że doszło do zarysowania samochodu marki porsche należącego do jednego z członków kadry.

Funkcjonariusze, dysponując opisem sprawcy i kierunkiem jego ucieczki, bez zwłoki przystąpili do poszukiwania wandala.

Reklama

El. MŚ 2022. Policja znała już sprawcę

Po krótkim pościgu zatrzymali 56-letniego mężczyznę. Okazało się, że katowickim policjantom jest on doskonale znany. Zapracował na to głównie sklepowymi kradzieżami. Delikwent został zatrzymany - po tym jak odmówił podania danych osobowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Konferencja prasowa z Czesławem Michniewiczem na zgrupowaniu przed meczem ze Szkocją. WIDEO INTERIA.TV

Mężczyzna nie posiada stałego miejsca zamieszkania. Noc spędził w areszcie. Postawiono mu zarzut zniszczenia mienia. Za ten czyn grozi kara do pięciu lat więzienia.

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", uszkodzony pojazd należy do lekarza kadry - Jacka Jaroszewskiego. Szkodę wstępnie wyceniono na 4000 zł.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / East News

ZOBACZ TAKŻE: