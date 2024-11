Reprezentacja Polski przebywa już w Portugalii, gdzie przygotowuje się do kolejnego meczu w Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" pod wodzą Michała Probierza odbyli we wtorek trening, a podczas zajęć doszło do incydentu z udziałem jednego z zawodników oraz członka sztabu szkoleniowego. Zostali oni delikatnie "kopnięci" prądem, co uchwyciła kamera TVP Sport.