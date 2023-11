Inauguracja w cieniu skandalu i ulewy. Mistrz Azji za silny

Przede wszystkim jednak Oskar Tomczyk , Filip Rózga , Jan Łabędzki i Filip Wolski osłabili reprezentację przed być może najważniejszym w ich przygodzie z piłką turnieju. Tak się złożyło, że ta czwórka to gracze ofensywni - trzech pomocników i napastnik . Z dziewięciu piłkarzy drugiej linii trenerowi Marcinowi Włodarskiemu został w tej formacji sześciu. Do tego Wolski, Łabędzki i Rózga mają za sobą debiuty w seniorach, a dwóch ostatnich nawet w ekstraklasie.

Reprezentacja Polski do lat 17 rozpoczynała więc młodzieżowy mundial w cieniu skandalu. Pierwszym rywalem w grupie, w której są jeszcze Argentyna i Senegal, była Japonia. To zespół, który na mistrzostwa świata awansował po tym, jak wygrał mistrzostwa Azji do lat 17. Polacy dostali się na turniej dzięki temu, że dotarli do półfinału mistrzostw Europy.