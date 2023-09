Ile zarabia selekcjoner Probierz? Właśnie wyciekła okrągła suma. Inni mogą tylko pozazdrościć

Wysokość selekcjonerskiej pensji to jedno z pierwszych pytań, jakie padają po nominacji nowego szefa kadry. Nie inaczej było w przypadku Michała Probierza. Dziennikarze "Bussines Insider" dosyć szybko udzielili konkretnej odpowiedzi. Z ich ustaleń wynika, że następca Fernando Santosa będzie inkasował co miesiąc nie mniej niż 200 tys. złotych. Polscy trenerzy prowadzący do tej pory drużynę narodową nie mogli liczyć na tak wysoki poziom apanaży.