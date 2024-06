Ile Polacy zarobili na Euro 2024? Tą kwotą można się zaskoczyć

Porażka z Holandią 1:2 i z Austrią 1:3, a także remis 1:1 z Francją . Takie wyniki sprawiły, że reprezentacja Polski zakończyła swój udział w Euro 2024 . Biało-Czerwoni zajęli ostatnie, czwarte miejsce w grupie z dorobkiem ledwie jednego punktu. Warto podkreślić, że j ej rywale w komplecie awansowali do fazy pucharowej mistrzostw Europy , bowiem "Oranje" udało się to poprzez klasyfikację najlepszych drużyn z trzecich miejsc. W ostatnim spotkaniu piłkarze Michała Probierza uratowali nie tylko honor, ale też wyszarpali przynajmniej niewielki kawałek z toru puli nagród.

Ile zarobiła Polska na Euro 2024? Kwota podobnie jak wynik, nie zachwyca

UEFA za wygraną w meczu fazy grupowej Euro 2024 przyznaje 1 mln euro. Za remis 500 tys. euro, natomiast za porażkę nie wypłaca ani grosza premii. Oznacza to, że reprezentacja Polski dzięki remisowi z Francją zarobiła na trwających mistrzostwach Europy ledwie 500 tys. euro. W puli były naprawdę potężne pieniądze do zgarnięcia, bo za kolejne awanse UEFA wypłaca już znacznie wyższe stawki.

Warto pamiętać, że dużo więcej Polacy zarobili za sam awans na turniej. Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał dzięki niemu 9,25 mln euro, a 25 proc. tej kwoty, czyli ok. 2,31 mln euro, trafiło do piłkarzy.

Jasny podział premii. Tym razem afery w reprezentacji Polski nie będzie

Temat premii potrafi zatrząść piłkarską Polską. Tak było choćby po mundialu w Katarze. Wówczas doszło do takiej afery, że ciągnęła się ona za kadrą miesiącami i przede wszystkim podzieliła zespół. Tym razem do powtórki jednak nie dojdzie, o czym w rozmowie z portalem WP SportoweFakty zapewnił prezes PZPN Cezary Kulesza.

Mamy jasne procedury dotyczące premii. To porozumienie wypracowane przez radę drużyny. Z góry wszystko jest wiadome i nie ma mowy, żeby wkradły się tu jakieś nieporozumienia. Nikt nie oczekuje dodatkowych środków, poza tymi, które możemy dostać od UEFA

Reprezentacja Polski nie wróci już do Hanoweru i z Dortmundu wróci prosto do Warszawy. Decyzją selekcjonera Michała Probierza na pokładzie samolotu znajdą się wszyscy piłkarze kadry, a także sztab szkoleniowy i oficjele z PZPN. Biało-Czerwoni mają wylądować na Lotnisku im. Fryderyka Chopina już dzisiejszej nocy, ok. godziny 1:00.