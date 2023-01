Ikona zdradza kulisy. Będzie pracować z polską kadrą? "Każdy by skorzystał"

Reprezentacja Polski. Kto nowym selekcjonerem? Cezary Kulesza wciąż analizuje opcje

Walkę o awans na turniej, którego gospodarzem będą Niemcy, rozpoczniemy 24 marca wyjazdowym meczem z Czechami. Trzy dni później zagramy na własnym terenie z reprezentacją Albanii. Wciąż nie wiadomo, gdzie zostanie rozegrane to spotkanie, choć Polskiemu Związku Piłki Nożnej zależy na tym, by nasza kadra zagrała na Stadionie Narodowym.

Jerzy Dudek wprost o wyborze selekcjonera i ewentualnej pracy w reprezentacji Polski

- Przykład Stevena Gerrarda także daje do myślenia. Rozmawiamy o tym nazwisku od dobrych kilku dni, a do tej pory Steven otrzymał zaledwie jedną wiadomość, za którą zresztą dżentelmeńsko podziękował, bo docenia zainteresowanie i ofertę, choć trudno jedno pytanie traktować w kategorii oferty. To jednak nie przeszkodziło w tym, żeby rozkładać jego warsztat i osobę na czynniki pierwsze, co uważam za absurd i bezsens - napisał Jerzy Dudek w swoim felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego Onetu", zdradzając nieco kulis.