Siedem razy reprezentacja Polski grała dotąd z Holandią na jej terenie, ale jeszcze ani razu nie udało nam się tam wygrać. Niektóre porażki zamykały nam drogę na wielkie turnieje. Jak będzie w piątek wieczorem w Amsterdamie?

Polska konfrontowała się dotąd z "Oranje" piętnastokrotnie. Po raz pierwszy obie reprezentacje zmierzyły się dopiero w 1968 roku. W Warszawie na stadionie Legii padł bezbramkowy remis. Na wyjeździe po raz pierwszy zagraliśmy z późniejszym trzykrotnym wicemistrzem świata rok później i zaliczyliśmy przykrą porażkę, która w konsekwencji zamknęła "Biało-Czerwonym" drogę do finałów mundialu w Meksyku w 1970 roku. Świetnie w bramce spisywał się wtedy Hubert Kostka i wydawało się, że z trudnego terenu wywieziemy cenny punkt. Niestety w samej końcówce, w jednej z ostatnich akcji meczu, trafił rezerwowy napastnik Sjaak Roggeveen i triumfowali gospodarze. W ostatecznym rozrachunku naszej reprezentacji zabrakło tego właśnie straconego punktu, żeby wyprzedzić w grupie eliminacji mistrzostw świata Bułgarię i pojechać potem do Meksyku.

Lata 70 i 80. przepełnione były grami z Holendrami o punkty. Niestety, i wtedy zamknęli nam drogę na ważny turniej, tym razem chodziło o mistrzostwa Europy w 1976 roku. Prawie dokładnie 45 lat temu, a konkretnie 10 września 1975 roku, narodowa jedenastka prowadzona przez Kazimierza Górskiego rozegrała jedno ze swoich najbardziej błyskotliwych spotkań. Po wspaniałym meczu na Stadionie Śląskim rozbiła u siebie wicemistrzów świata z wielkim Johanem Cruyffem w składzie aż 4-1! Do siatki trafiali niezawodni Grzegorz Lato, Robert Gadocha i w drugiej połowie dwa razy Andrzej Szarmach. W końcówce honorowego gola dla gości zdobył Rene Van der Kerkhof. Bramki decydowały potem, jak się okazało, o awansie...

Miesiąc później na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie doszło do srogiego rewanżu. Do dziś fachowcy, a i sami uczestnicy tego nieszczęsnego meczu, zachodzą w głowę, co się stało? - Po tym efektownym zwycięstwie pojechaliśmy na rewanż do Holandii mocno napakowani, ale tam ten mecz był naprawdę dziwny. W przededniu spotkania odbyliśmy wieczorny trening, wszystko było w porządku. Potem na boisku nie byliśmy sobą. Trudno to było wytłumaczyć. Być może związku można się doszukać w depresji czyli obszaru lądu w Holandii leżącego poniżej morza. Na pewno szkoda było tamtej szansy - tłumaczy Henryk Wawrowski, wtedy podstawowy lewy obrońca kadry Górskiego. Holandia do finałowego turnieju w Jugosławii w czerwcu 1976 awansowała lepszą różnicą bramek niż "Biało-Czerwoni". Ostatecznie skończyła tam trzecia za Czechosłowacją i RFN.

Najbliżej wygranej na terenie rywala byliśmy w towarzyskiej potyczce we wrześniu 1991 roku na Stadionie Philipsa w Eindhoven. W jedenastce "Oranje" - jednej z najlepszych w historii holenderskiej piłki - same sławy, bramkarz Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Danny Blindt, Ruud Gullit, Frank Rijkaard czy Dennis Bergkamp. Holenderską defensywę nękał wtedy duet Jan Furtok - Jacek Ziober i to ten drugi w końcówce, po świetnym zagraniu Wojciecha Kowalczyka, po efektywnej akcji i technicznym uderzeniu trafił do siatki. W ostatniej minucie gospodarzy uratował jednak Gullit, huknął z dystansu, piłka odbiła się od Piotra Soszyńskiego, doskoczył do niej Bergkamp i zdołał pokonać dobrze broniącego wtedy Jarosława Bako.

Bilans meczów Polska - Holandia:

1 maja 1968, Warszawa, Polska - Holandia 0-0, towarzyski

7 maja 1969, Rotterdam, Holandia - Polska 1-0 (0-0), eliminacje MŚ

7 września 1969, Chorzów, Polska - Holandia 2:1 (0:1), eliminacje MŚ

10 października 1973, Rotterdam, Holandia - Polska 1-1 (1-1), towarzyski

10 września 1975, Chorzów, Polska - Holandia 4-1 (2-0), eliminacje ME

15 października 1975, Amsterdam, Holandia - Polska 3-0 (1-0), eliminacje ME

2 maja 1979, Chorzów, Polska - Holandia 2-0 (1-0), eliminacje ME

17 październik 1979, Amsterdam, Holandia - Polska 1-1 (0-1), eliminacje ME

19 listopada 1986, Amsterdam, Holandia - Polska 0-0, eliminacje ME

14 październik 1987, Zabrze, Polska - Holandia 0-2 (0-2), eliminacje ME

11 września 1991, Eindhoven, Holandia - Polska 1-1 (0-0), mecz towarzyski

14 październik 1992, Rotterdam, Holandia - Polska 2-2 (1-2), eliminacje MŚ

17 listopada 1993, Poznań, Polska - Holandia 1-3 (1-1), eliminacje MŚ

4 czerwca 2000, Lozanna, Holandia - Polska 3-1 (1-1), mecz towarzyski

1 czerwca 2016, Gdańsk, Polska - Holandia 1-2 (0-1), mecz towarzyski

Bilans: 15 meczów, 3 wygrane, 6 remisów, 6 porażek, bramki: 16-21