Polacy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Narodów. Na początek drugiej edycji reprezentacja Polski na wyjeździe przegrała 0-1 z Holandią, będąc zespołem zdecydowanie słabszym. "Pomarańczowi" kontrolowali spotkanie w całości, Polaków stać było tylko na dwa kontrataki w pierwszej połowie gry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów. Holandia - Polska 1-0 - zobacz bramkę. Wideo INTERIA.TV

Liga Narodów: Sprawdź sytuację w "polskiej" grupie

Reklama

Blisko rok, bo aż 290 dni czekała reprezentacja Polski na kolejne międzynarodowe spotkanie. Selekcjoner Jerzy Brzęczek nie miał pełnej swobody w wyborze składu, bowiem już wcześniej ustalił wspólnie z Robertem Lewandowskim, że kapitan reprezentacji Polski odpocznie po finałowym turnieju Ligi Mistrzów.

W roli kapitana "Lewego" zastąpił Kamil Glik, z kolei w ataku - Krzysztof Piątek. Być może miejsce w wyjściowym składzie otrzymałby Arkadiusz Milik, lecz napastnik SSC Napoli przed meczem przez trzy dni walczył z gorączką. Poza tym jedynym zaskoczeniem mogła być obecność w składzie Kamila Jóźwiaka kosztem Kamila Grosickiego.

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Holandia - Polska 1-0

To właśnie Jóźwiak przeprowadził pierwszą groźną akcję w wykonaniu "Biało-Czerwonych". Skrzydłowy Lecha Poznań sprytnie znalazł sobie trochę miejsca na 16 m przed bramką rywala, ale uderzenie zupełnie mu nie wyszło. Źle trafiona piłka przeturlała się poza światło bramki.

W ciągu pierwszych 20 minut był to właściwie jedyny wypad Polaków poza własną połowę. Holendrzy dominowali, zepchnęli piłkarzy Brzęczka głęboko i atakowali wysokim pressingiem, przez co "Biało-Czerwoni" nie potrafili dłużej utrzymać się przy piłce. Polacy nadrabiali to agresją i już przed przerwą żółte kartki obejrzeli Krzysztof Piątek oraz Mateusz Klich.

Rywale mieli przewagę, ale nie tworzyli wielu klarownych sytuacji - dopiero w 21. minucie Quincy Promes wykorzystał złe ustawienie obrony i miał przed sobą jedynie Wojciecha Szczęsnego. Na nasze szczęście, uderzył obok bramki.

Mimo że Polakom utrzymywanie się przy piłce przychodziło z trudem, to oni wyczarowali najpiękniejszą akcję pierwszej połowy. Doskonale przed polem karnym rywala zachował się Klich, zagrywając w tempo do wbiegającego na skrzydło Tomasza Kędziory. Ten zobaczył dobry ruch Piątka i wycofał piłkę na 16 m, a napastnik Herthy uderzył mocno w kierunku "okienka" bramki. Silny strzał na rzut rożny odbił Jasper Cillessen.

1. kolejka Liga Narodów UEFA

2020-09-04 20:45 | Stadion: Johan Cruijff Arena | Arbiter: Georgi Kabakov STATYSTYKI Holandia Polska 1 0 Posiadanie piłki 64,1% 35,9% Strzały 12 2 Strzały na bramkę 5 1 Rzuty rożne 5 4 Faule 13 23 Spalone 4 4

Niewiele brakowało jednak, a Polacy na przerwę schodziliby z niekorzystnym rezultatem. W ostatniej akcji przed gwizdkiem sędziego ładnie przymierzył Frenkie De Jong, a Wojciecha Szczęsnego uratował słupek.

W drugiej połowie Szczęsny musiał już radzić sobie sam - i bez zarzutu spisał się, gdy 13 minut po przerwie oko w oko z nim znalazł się Memphis Depay. Holenderski napastnik wygrał pojedynek z Glikiem, lecz Szczęsny skutecznie skrócił mu kąt i odbił piłkę biodrem.

Niestety, już kolejna akcja przyniosła Holendrom prowadzenie. Po świetnym przerzucie De Jonga Hans Hateboer zgrał piłkę w kierunku Stevena Bergwijna, a ten z bliskiej odległości wpakował ją do pustej bramki. W 61. minucie Holendrzy prowadzili 1-0. Niestety, w akcji bramkowej w fatalny sposób linię spalonego złamał Bartosz Bereszyński.



Zobacz bramkę Stevena Bergwijna:

Zdjęcie /

Dla Brzęczka był to sygnał do zmiany - w miejsce Piątka zameldował się Arkadiusz Milik. Chwilę później Jóźwiaka zmienił Kamil Grosicki, a w 77. minucie Zielińskiego zmienił absolutny debiutant - Jakub Moder. To piłkarz, który pod nieobecność Roberta Lewandowskiego "zaopiekował" się numerem "9" na koszulce.

Druga połowa, a zwłaszcza końcówka meczu, gdy trzeba było gonić wynik, boleśnie obnażyła jednak braki "Biało-Czerwonych" w ataku pozycyjnym. Drużyna Jerzego Brzęczka nie potrafiła stworzyć sobie żadnej bramkowej okazji, ani nawet przejąć boiskowej inicjatywy.



Holandia - Polska 1-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Bergwijn (61.).

Holandia: Cillessen - Hateboer, Veltman, van Dijk, Ake - de Roon, Wijnaldum, F. de Jong - Bergwijn (74. van de Beek), Depay, Promes (90+1. L. de Jong).

Polska: Szczęsny - Kędziora, Glik, Bednarek, Bereszyński - Krychowiak, Klich - Szymański, Zieliński (77. Moder), Jóźwiak (72. Grosicki) - Piątek (63. Milik).



Zobacz raport meczowy

Wojciech Górski



1 0 Holandia Polska Cillessen Hateboer Veltman van Dijk Aké de Roon Bergwijn Promes de Jong Wijnaldum Depay Szczęsny Kędziora Glik Bednarek Bereszyński Klich Szymański Jóźwiak Krychowiak Zieliński Piątek SKŁADY Holandia Polska Jasper Cillessen Wojciech Szczęsny Hans Hateboer Tomasz Kędziora Joël Veltman 63′ 63′ Kamil Glik Virgil van Dijk 90′ 90′ Jan Bednarek Nathan Aké Bartosz Bereszyński 71′ 71′ Marten de Roon 33′ 33′ Mateusz Klich 61′ 61′ 74′ 74′ Steven Bergwijn Sebastian Szymański 90′ 90′ Quincy Anton Promes 56′ 56′ 71′ 71′ Kamil Jóźwiak 89′ 89′ Frenkie de Jong Grzegorz Krychowiak Georginio Wijnaldum 77′ 77′ Piotr Zieliński 74′ 74′ Memphis Depay 21′ 21′ 63′ 63′ Krzysztof Piątek REZERWOWI Ryan Guno Babel Paweł Bochniewicz Marco Bizot Bartłomiej Drągowski 90′ 90′ Luuk de Jong Łukasz Fabiański Leroy Fer Jacek Góralski Mohamed Amine Ihattaren 71′ 71′ Kamil Grosicki Tim Krul Artur Jędrzejczyk Perr Schuurs Michał Karbownik Kevin Strootman Karol Linetty Kenny Tete 63′ 63′ Arkadiusz Milik 74′ 74′ Donny van de Beek 77′ 77′ Jakub Moder Owen Wijndal Maciej Rybus Sebastian Wiktor Walukiewicz