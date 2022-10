Hitowy mecz polskiej reprezentacji? Gigant wyraził zainteresowanie

"Biało-Czerwoni" mieli w niedzielę furę szczęścia, oceniając wyniki losowania do kolejnego EURO. Polska kadra trafiła do grupy E, w której zmierzy się z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią .

W takim gronie Polacy są murowanym faworytem do awansu z jednego z dwóch czołowych miejsc, a o pierwszą lokatę zapewne powalczą z Czechami. Każdy inny scenariusz będzie niczym innym, jak katastrofą .

Polska kontra Niemcy? "Hansi Flick wykazał zainteresowanie"

W ceremonii we Frankfurcie uczestniczyła polska delegacja, nie zabrakło selekcjonera Czesława Michniewicza i menedżera kadry, Jakuba Kwiatkowskiego .

Fakt, że Polacy trafili do pięciozespołowej grupy sprawił, że kuluarowe okoliczności wykorzystano jako sposobność do podjęcia ciekawych rozmów odnośnie dodatkowego terminu na rozegranie towarzyskiego meczu.

I tę okazję Michniewicz chciałby wykorzystać do zmierzenia się z rywalem z absolutnego topu, co przyznał w rozmowie z kanałem "Łączy nas Piłka". - Być może to będą Niemcy, może Francja, a może ktoś inny. Dzisiaj jeszcze tego nie wiemy - zdradził szkoleniowiec.