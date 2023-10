Historyczny wyczyn Michała Probierza. Trener przekazał niepokojące wieści

Zdaję sobie sprawę, że była duża niepewność, co do niego. Dużo ocen było negatywnych. Ale to tak jak z opakowaniem - nie wiadomo jak czekolada smakuje, jak się jej nie skosztuje. Pokazał się dzisiaj z dobrej strony. To zawodnik, którego prowadziłem przez dłuższy okres czasu. Tak jak z całego bloku defensywnego, samej gry i tego, że zdobyliśmy trzy punkty, jestem zadowolony też z Patryka, który trzymał pozycję. Pewne elementy będzie nam teraz łatwiej poprawić i jeszcze wprowadzić