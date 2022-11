Historia Jacka Gmocha. Wszystko przez mecz Polska - Argentyna na mundialu

Jacek Gmoch - kariera piłkarska

Jacek Gmoch urodził się 13 stycznia 1939 roku w Pruszkowie. W młodości uczył się w Technikum Budowlanym, co zaowocowało później studiami na Politechnice Warszawskiej. Od najmłodszych lat w wolnych chwilach przebywał głównie na boisku - najpierw koszykarskim, a później piłkarskim. O ile do inżynierii przekonał go ojciec, o tyle do sportu głównie brat - zawodowy koszykarz.

Jako nastolatek rozpoczął treningi piłkarskie w Zniczu Pruszków. W tym klubie Jacek Gmoch występował jako junior, a następnie rozpoczął karierę seniorską. Później przeniósł się do Legii Warszawa, gdzie grał aż do 1969 roku. Wziął udział w 190 spotkaniach, strzelając 10 goli. Trenerzy eksperymentowali z pozycją Gmocha, jednak najczęściej występował jako stoper.

Jacek Gmoch w reprezentacji Polski zagrał 29 meczów, ustawiany był na obronie. Zakończył karierę bardzo szybko, bo zaledwie w wieku 29 lat. Spowodowane było to poważną kontuzją, której doznał, zderzając się na boisku z bramkarzem własnej drużyny. Wielostopniowe złamanie nogi zakończyło karierę piłkarza.

Wszystkie najważniejsze sukcesy jako piłkarz Jacek Gmoch odnosił z Legią Warszawa, a były to:

Mistrzostwo Polski (1969),

2-krotne wicemistrzostwo Polski (1960, 1968),

2-krotne zdobycie Pucharu Polski (1964, 1966).

Jacek Gmoch - początki kariery trenerskiej

Po zakończeniu gry w piłkę, Jacek Gmoch pozostał w Legii. Od razu objął stanowisko asystenta trenera. Funkcję tę pełnił przez dwa lata, po czym w 1971 roku został asystentem selekcjonera reprezentacji Polski.

Między 1971 a 1974 rokiem współpracował z Kazimierzem Górskim, mając spory udział w wielkich osiągnięciach biało-czerwonych. Jako asystent selekcjonera Gmoch zdobył złoty medal olimpijski w 1972 i zajął historyczną 3. lokatę na mistrzostwach świata w RFN w 1974 r.

W 1976 roku został mianowany selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Udało mu się wywalczyć awans do mistrzostw świata w Argentynie. Na mundialu 1978 zremisował z RFN w meczu otwarcia (0-), wygrał z Tunezją (1-0), Meksykiem (3-1) i Peru (1-0), by w walce o podium przegrać z Argentyną (0-2) i Brazylią (1-3). Zwłaszcza pierwszych z tych meczów, Polska - Argentyna, nie musiał się zakończyć naszą porażką, gdyby Kazimierz Deyna wykorzystał rzut karny. Polska zajęła ostatecznie miejsca 5-6.

Wynik reprezentacji Jacka Gmocha w Argentynie został uznana za porażkę. W konsekwencji, niedługo po zakończeniu imprezy, selekcjoner został odwołany ze stanowiska.

Jacek Gmoch - legenda greckiego futbolu

Nieliczni trenerzy pierwsze lata kariery spędzają na ławce trenerskiej kadry narodowej. Tak było w przypadku Gmocha, który szlify trenerskie zbierał w Polsce, natomiast wiedzę tę wykorzystywał głównie w Grecji. Trener prowadził wiele greckich klubów, odnosząc z nimi szereg sukcesów, które są pamiętane do dziś.

Gmoch wygrał ligę grecką z klubem AE Larissa, co do dzisiaj jest jedynym w historii triumfem ligowym tego niewielkiego zespołu. W rozgrywkach krajowych zwyciężał też z Panathinaikosem, z którym dodatkowo doszedł do półfinału Pucharu Europu. Sukcesy odnosił również w Pucharze Kraju, a w latach 90 w lidze cypryjskiej, jako szkoleniowiec APOEL-u Nikozja. Najważniejsze sukcesy Jacka Gmocha w Grecji i na Cyprze:

2x mistrzostwo Grecji (Panathinaikos - 1984, AE Larissa - 1988),

2x wicemistrzostwo Grecji (AE Larissa - 1983, AEK Ateny - 1986),

1x Puchar Grecji z Panathinaikosem (1984),

półfinał Pucharu Europy z Panathinaikosem (1985).

W 2010 roku zorganizowano w Grecji plebiscyt z okazji 50-lecia profesjonalnego futbolu w tym kraju. Jacek Gmoch został w nim uznany za najlepszego trenera lat 80. XX wieku i wymieniony wśród pięciu najlepszych szkoleniowców w historii tamtejszej ligi. Ze względu na swoje ogromne zasługi dla greckiej piłki otrzymał również honorowe obywatelstwo Grecji.

Jacek Gmoch jako naukowiec

Pomiędzy treningami Jacek Gmoch uczęszczał na Politechnikę Warszawską, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera komunikacji, jako specjalista z zakresu budowy dróg i mostów. W latach 1968-1978 był pracownikiem uczelni. W międzyczasie uzyskał również licencję trenerską II klasy na warszawskim AWF-ie.

Współpracował z uczelniami zagranicznymi, w tym z prestiżową Pensylwania The Wharton School. Prowadził tam między innymi badania polegające na poszukiwaniu algorytmu analizującego dane statystyczne, który umożliwiłby przewidywanie wyników meczów piłkarskich.

Pomysł Gmocha cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony władz uczelni i innych ośrodków naukowych. W wyniku badań powstała ogromna baza danych, wykorzystywana przez Gmocha już podczas pracy w Legii Warszawa.

Jacek Gmoch - życie prywatne

W 1979 roku Jacek Gmoch wyemigrował do Grecji. Do dzisiaj to tam spędza większość roku. Do Hellady wyjechał wraz ze swoją małżonką. Para ma syna Pawła, żonatego z Greczynką. Rodzina nie zapomniała jednak o Polsce. Zarówno Jacek Gmoch, jak i jego bliscy, spędzają w kraju kilka miesięcy w roku.

W 2017 roku Gmoch był hospitalizowany. Rano poczuł ból w klatce piersiowej, a popołudniem tego samego dnia został przyjęty do szpitala. Na szczęście, po wszczepieniu dwóch bypassów, szybko wrócił do zdrowia i znów udziela się w mediach, choć w ostatnim czasie nieco ograniczył swoją aktywność.

Jacek Gmoch - komentator słynący z barwnego języka i precyzyjnej analizy taktycznej

Po zakończeniu kariery trenerskiej w 2003, kiedy to rozstał się z klubem AO Ionikos (później wracał do zawodu tylko na krótkie chwile na zastępstwa), Gmoch pracował w telewizji jako ekspert piłkarski, a okazjonalnie również komentator. Był obecny podczas najważniejszych imprez XXI wieku, takich jak mistrzostwa świata czy Europy.

Słynie z barwnego języka, poczucia humoru i bardzo głębokich analiz, którym towarzyszą szczegółowe rozrysowania ustawień zawodników na boisku czy też przebiegu akcji. Wielokrotnie zasiadał w studiach telewizyjnych i na stanowiskach komentatorskich, dzieląc się swoją wiedzą zarówno z kibicami polskimi, jak i greckimi.

Jacek Gmoch jest też autorem książek i felietonów. Napisana wraz z Tadeuszem Olszańskim Alchemia Futbolu stała się bestsellerem.

Gmoch występował również w licznych kampaniach promocyjnych. Reklamował takie marki, jak: PKO BP, Lidl, czy Pizza Hut. Ponadto promował grę sportową Football Manager 2009.

Jacek Gmoch - cytaty

"Proszę Pana, ja siebie szanuje i dlatego muszą mnie inni szanować (śmiech)." NaTemat, 2012.

"Człowiek koreański ma średnio 180 metrów. To znaczy centymetrów, pomyliło mi się z wysokością stadionu." - TVP, 2002 (podczas meczu Korea-Polska w ramach MŚ).

Opis Zinedine’a Zidane’a w wykonaniu Gmocha: "Bo tak, lewa noga prawie taka sama jak prawa, aczkolwiek prawa noga jest z przewagą. Naprawdę przyjemnie... no to jest coś, co warto... jak to się mówi: <<I love this game>>. On jest wart tego. To mówią w koszykówce, w NBI, w NBA... Nie, w NBA... (śmiech) W FBI! Tak... No to właśnie mi się kojarzy z olimpiadą... (śmiech) Przepraszam Państwa, ale tak to czasami się skróty mylą". - TVP, 2004.

“Jeśli poszedłby dalej, byłoby mu trudno strzelić. A zwłaszcza, gdy nie ma lewej nogi". - studio TVP, 2006.

Jacek Gmoch - doceniony fachowiec piłkarski

Jacek Gmoch to człowiek, który zapisał się w historii polskiej piłki nożnej zarówno jako trener, jak i piłkarz. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2005). Od lat Gmoch jest też obecny po drugiej stronie ekranu - jako ekspert i komentator. Nieprzerwanie cieszy się też ogromną sympatią telewidzów, w czym bez wątpienia sporą zasługę ma jego niezwykle barwny, ekspresyjny język.