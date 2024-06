Hiobowe wieści w sprawie Lewandowskiego. "Nie będzie zdrowy na mecz z Austrią"

Poważna kontuzja Lewandowskiego. "To niemożliwe wyleczyć się w tak krótkim czasie"

- Przed chwilą rozmawiałem z cenionym fizjoterapeutą i w pełni potwierdził moje własne doświadczenia. Istnieje kilka stopni naderwania mięśnia dwugłowego. Najlżejszy, czyli naciągnięcie wymaga od 6 do 8 dni przerwy. Poważniejsze naderwania mięśnia leczy się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy - tłumaczy Gikiewicz.

- Niemniej jednak trzeba stanowczo powiedzieć, że nie ma metody na świecie, która pozwoliłaby jednocześnie leczyć ten uraz i trenować. Mięsień musi mieć spokój, myślę że dwa tygodnie na pewno. Myślę, że okres od 10 dni do dwóch tygodni to czas, gdy mięsień musi być poddawany intensywnym zabiegom przez fizjoterapeutę i mieć spokój jeśli chodzi o wysiłek - mówił Kot w rozmowie z Tomaszem Brożkiem.

Oznacza to, że nawet przy najbardziej łagodnym rodzaju kontuzji "Lewy" w trakcie meczu z Austrią nie będzie w pełni gotów do gry. O ile w ogóle będzie to możliwe, bowiem wiele wskazuje na to, że uraz jest poważniejszy.