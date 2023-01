Po tym, jak Arabia Saudyjska nadspodziewanie dobrze zaprezentowała się na mistrzostwach świata, m.in. pokonując Argentynę, notowania Herve Renarda mocno wzrosły. Selekcjoner tamtejszej reprezentacji wymieniany był w gronie potencjalnych kandydatów do przejęcia polskiej kadry.

Sam Renard nie ukrywał, że chętnie spróbowałby sił w mocniejszej reprezentacji. W dodatku Francuz ma polskie korzenie, co mocno przybliżyło go do naszej kadry.